01:45, 15 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Сиднейдегі шабуылдан қаза тапқандар саны 16-ға жуықтады
АСТАНА. KAZINFORM — Сиднейдегі теракт салдарынан қаза тапқандар саны 16 адамға дейін артты. Қазіргі уақытта ауруханаларда 40 адам ем қабылдап жатыр, деп хабарлайды ВВС.
Бұған дейін шабуыл салдарынан 12 адам қаза тауып, 29 адам жарақат алғаны хабарланған болатын. Зардап шеккендердің арасында екі полиция қызметкері бар. Жараланғандар қаланың бірнеше ауруханасына жеткізілген, кейбірінің жағдайы ауыр күйде қалып отыр.
Еске салсақ, бүгін Аустралияның Сидней қаласындағы Bondi Beach жағажайында террористік шабуыл жасалды. Оқиға еврейлердің Ханука мерекесінің басталуына арналған іс-шара кезінде болған.
Аталған террористік шабуылды Германия, Еуроодақ және Түркия қатаң айыптағаны хабарланды.