Siemag Tecberg компаниясы Қазақстан тау-кен өнеркәсібін мақсатты нарық ретінде таңдады
АСТАНА. KAZINFORM — Неміс компаниясының Хайгер-Кальтейх қаласындағы кеңсесінде Қазақстан Республикасымен ынтымақтастықты дамыту мәселелеріне арналған басқарушы комитет отырысы өтті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің ЕО-дағы тілшісі.
Siemag Tecberg компаниясының өкілдері Қазақстанды тау-кен өнеркәсібінің іскерлік әлеуетіне байланысты мақсатты нарық ретінде таңдағанын мәлімдеді. Siemag Tecberg – шахталық көтергіш жабдықтарды әзірлеу, өндіру және жеткізу саласында қызмет ететін халықаралық деңгейдегі компания.
Отырыста неміс бизнесінің келесі бағыттарда өсу мүмкіндіктері талқыланды: тау-кен өндірісін жаңғырту және кеңейту, озық әрі тиімді технологияларға сұраныс, локализация, сервистік қызметтер мен ұзақ мерзімді серіктестіктер, сондай-ақ мемлекеттік өнеркәсіптік инвестициялық жобалар.
Қазақстан тарапынан нарықтық және инвестициялық ақпаратты Kazakh Invest ұйымының өкілі Сайран Байжаханов пен Қазақстан Республикасының Бас консулы Рүстем Исабаев ұсынды. Бұл мәліметтер неміс тарапына ішкі нарыққа шығу, қолдау шаралары және ынтымақтастық мүмкіндіктері жөнінде практикалық ұсыныстар алуға мүмкіндік берді.
Сонымен қатар қазақстандық тарап неміс инженер-механиктерін елді тек транзиттік нарық ретінде емес, сондай-ақ өндіріс базасы ретінде қарастыруға шақырды. Еркін экономикалық аймақтар мен индустриалды парктерде қолжетімді электр қуаты, білікті жұмыс күші және жеңілдік режимдерінің бар екені атап өтілді.
Қатысушылар мұндай кездесулер Германия мен Қазақстан арасындағы іскерлік байланыстарды нығайтып, өндірістік ынтымақтастықты кеңейтуге септігін тигізетінін айтты.
