    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    Silk Way Star: Екі кезеңнің үздігі кім

    АСТАНА. KAZINFORM – Silk Way Star жобасының екінші кезеңі аяқталды. Қос бағдарламаның қорытындысы бойынша Малайзия елі әлі де топ бастап тұр.

    Silk Way Star
    Фото: Kazinform

    Бүгін 12 мемлекеттен келген қатысушылар тартысты өнер көрсетті. Jibek joly телеарнасында көрермен назарына жол тартқан жобаның кезекті санында қатысушылар шетелдің үздік әндерді орындап, тыңдармандарды қуантты.

    Екінші кезеңнің қорытындысы бойынша қатысушылар:

    1. Қазақстан – 124 ұпай
    2. ⁠Армения – 124 ұпай
    3. ⁠Оңтүстік Корея – 120 ⁠ұпай
    4. ⁠Моңғолия – 118 ұпай
    5. ⁠Тәжікстан – 116 ұпай
    6. ⁠Малайзия – 114 ұпай
    7. ⁠Грузия – 112 ұпай
    8. ⁠Қырғызстан – 110 ұпай
    9. ⁠Қытай – 108 ұпай
    10. ⁠Өзбекстан – 108 ұпай
    11. ⁠Әзербайжан – 106 ұпай
    12. ⁠Түркіменстан – 104 ұпай жинады.

    Ал жалпы есеп төмендегідей:

    1. Малайзия – 240 ұпай
    2. ⁠Қазақстан – 236 ұпай
    3. ⁠Грузия – 232 ұпай
    4. ⁠Өзбекстан – 230 ұпай
    5. ⁠Армения – 230 ұпай
    6. ⁠Қырғызстан – 224 ұпай
    7. ⁠Түркіменстан – 224 ұпай
    8. ⁠Қытай – 222 ұпай
    9. ⁠Моңғолия – 222 ұпай
    10. ⁠Тәжікстан – 222 ұпай
    11. ⁠Оңтүстік Корея – 212 ұпай
    12. ⁠Әзербайжан – 210 ұпай

    ⁠Айта кетейік, бүгінгі есеп бойынша ел намысын қорғап жатқан Alem 124 ұпай жинап, үздік атанды.

    Мәдениет Әнші Өнер JIBEK JOLY
    Аружан Махмут
    Аружан Махмут
    Автор
