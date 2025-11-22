Silk Way Star: Гранд-финалда сүйікті әншіңізге қалай дауыс бере аласыз
АСТАНА. KAZINFORM — Silk Way Star байқауының жеңімпазы аралас жүйе бойынша анықталады: 50% қазылар алқасы және 50% онлайн көрермендердің дауыс беруі арқылы.
Шоудың дауыс беру ережелері «Евровидение» сияқты халықаралық байқаулар мысалына негізделген, бұл барлық қатысушылар үшін максималды ашықтық пен объективтілікті қамтамасыз етеді.
Көрермендердің қатысушылар үшін дауыс беруі жобаның ресми сайтында: silkwaystar.org сайтында, 22 қарашада сағат 20:00–де Jibek Joly TV арнасындағы финалдың тікелей эфирінде өтеді.
Көрермендерге дауыс беру тәртібі:
1-қадам: қатысушыға дауыс беру үшін шоу кезінде теледидар экранында көрсетілген QR кодын смартфоныңыз арқылы сканерлеңіз. QR-код сізді дауыс берудің ресми сайтына бағыттайды.
2-қадам: Байқау сайтына өткеннен кейін байқау қатысушылары елдерінің туларын көресіз. Сіз өзіңізге ұнайтын қатысушыны таңдап, оны 0-ден 12-ге дейінгі шкала бойынша бағалай аласыз. Сайтта өз еліңіздің қатысушысынан басқа барлық финалистердің жұмысын бағалай аласыз.
МАҢЫЗДЫ! Дауыс беру ережелеріне сәйкес, көрермендер өз елін таныстыратын қатысушыға дауыс бере алмайды! Бұл ереже бағалаудың объективтілігі мен бейтараптығын қамтамасыз етуге арналған.
Дауыс беру тек тікелей эфир кезінде ғана мүмкін, оның басталуы мен аяқталуын байқау жүргізушілері хабарлайды.
Еске сала кетсек, жобаның финалистері қатарына келесі әншілер кірді:
— ALEM (Қазақстан);
— Язмин Азиз (Малайзия);
— Автандил Абесламидзе (Грузия);
— Мишель Джозеф (Моңғолия);
— Чжан Хэ Сюань (Қытай);
— Саро Геворгян (Армения);
— Мадинабону Адылова (Өзбекстан).
«Silk Way Star» жобасы Қазақстан Республикасы Президентінің Телерадиокешені мен China Media Group (CMG) арасындағы келісім аясында жүзеге асырылып отыр.
Жобада Қазақстанның намысын қорғап жүрген белгілі әнші Alem эксклюзив сұхбат берген еді.