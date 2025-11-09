Silk Way Star: мегашоудың жартылай финалына кімдер өтті
АСТАНА. KAZINFORM – Астанада өтіп жатқан Silk Way Star халықаралық вокалдық мегашоуының сегізінші шығарылымы қатысушылар, көрермен және қазылар алқасы үшін де ең әсерлі кезеңдердің бірі болды.
Jibek Joly телеарнасының сахнасында әлемдік байқауларда жеңіске жетіп, аңызға айналған әндер шырқалды. Бұл эпизодта әлем елдерінен келген сегіз қатысушы өнер көрсетті.
Алғаш болып Малайзия өкілі Язмин Азиз сахнаға шықты. Ол жоғары вокал мен энергияға толы Proud Mary хитін орындап, көрерменге рок-әнші бейнесінде көрінді.
- Бүгін сахнада мүлде басқа Язмин Азиз болады, - деді ол дайындық кезінде.
Күшті вокалы және харизмасымен ол көрермендер мен қазыларды тәнті етті.
Тәжікстаннан келген Фахриддин Хакимов сезімге толы Arcade әнін орындады.
- Мен Тәжікстанды таныстырамын және сүйікті елім финалға шықсын деп барымды саламын. Бүгін сіздерге тағы бір әдемі, әсерлі ән сыйлағым келеді, - деді ол.
Шынайылығы мен шеберлігі арқылы ол көрермендердің қолдауына ие болды.
Қазақстандық қатысушы ALEM I Wanna Be Your Slave композициясын орындады.
- Мен әрқашан өзіме ұнайтын әнді таңдаймын. Бұл әннің атмосферасы мен энергиясы маған жақын, - деді ол дайындықта.
ALEM сахнада өзіндік стилі мен еркіндігін, заманауи орындау мәнерін көрсетті.
Өзбекстаннан келген Мадинабону Адылова 2009 жылғы «Евровидение» жеңімпазы болған Fairytale әнін орындады.
- Бұл өте танымал ән, мен оны өзімше жеткізгім келді, - деді ол.
Әншінің сахналық тартымдылығы мен айқын вокалы хитке жаңа сипат берді.
Грузия өкілі Автандил Абесламидзе Tattoo әнін орындады.
- Бүгін мен бар күшімді саламын, қазыларды баурап, жоғары баға алғым келеді. Бұл әнді бүкіл жүрегіммен орындаймын, - деді ол.
Эмоцияға толы орындауы көрерменге зор әсер қалдырды.
Моңғолиядан келген Мишель Джозеф Earth Song әнін таңдады.
- Ән мен сөз жазу сәті мен үшін ерекше бақыт. Бұл менің дұрыс жолда екенімнің белгісі, - деді ол.
Өнер көрсету барысында ол адамгершілік, ізгілік және табиғатпен үйлесім тақырыптарын жеткізді.
Қытайлық Чжан Хэ Сюань Yíng ma le әнін орындады.
- Бұл музыкалық сайыс болғанымен, біз арасында бәсекеден гөрі достық бар. Біздің достығымыз бірінші орында, - деді ол.
Оның жүрекжарды сөзі мен әсерлі әні қатысушылар арасындағы бірліктің символына айналды.
Соңғы болып Армения өкілі Саро Геворгян River композициясын орындады.
- Бұл ән менің репертуарымда бұрыннан бар. Әр орындаған сайын көрермен ерекше әсер алады. Бүгін өзімді жаңа қырымнан көрсеткім келеді, - деді ол.
Күшті және сезімге толы вокалы көрермен мен қазыларды баурап алды.
Нәтижесінде сегізінші эпизодтың жеңімпазы болып Малайзиядан Язмин Азиз танылды, ол 128 балл жинады және барлық кезең бойынша жалпы рейтингіде көш бастады.
Ең төмен балды Тәжікстан өкілі Фахриддин Хакимов алды, бірақ Қытайдан келген әділқазы, белгілі композитор және продюсер Хун Бин вето құқығын пайдаланып, оны жобада қалдырды.
Осылайша, барлық сегіз қатысушы Silk Way Star жобасында жеңімпаз атағы үшін күресті жалғастырады және Астанада өтетін жартылай финалда кездеседі.
Жартылай финалда қатысушыларды жаңа шығармашылық сынақтар күтеді. Олар қазақстандық жұлдыздармен дуэт болып ән орындайды. Көрермендерді ерекше орындаулар, музыкалық үйлесім мен жарқын сахналық бейнелер күтіп тұр.
Бағдарламаның сегізінші шығарылымының толық нұсқасын Jibek Joly арнасының YouTube-арнасынан көруге болады.
Айта кетсек, Қазақстанда жоба эфирі әр сенбі сайын: сағат 20:00-де Jibek Joly, ал 22:30-да Silk Way телеарнасында көрсетіледі.
Еске салайық, Silk Way Star жобасын миллиардтаған көрермен тамашалайды.