Астанадан Куала-Лумпурге дейін — Silk Way Star жобасын миллиардтаған көрермен тамашалайды
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада Silk Way Star халықаралық ән байқауының төртінші эпизоды аяқталды. Қатысушылар мен көрермендер келесі шығарылымын асыға күтіп жүр. Шоу Қазақстан астанасында өтсе де, оны бүкіл әлемде — Ұлы Жібек жолы елдерінің телеарналарында миллиондаған көрермен тамашалауда.
Silk Way Star жобасы Астананы Азия және Еуропа қалаларымен байланыстыратын нағыз көпір болып отыр. Апта сайын шоу бірнеше елде бір уақытта эфирге шығып, Бакуден Ұланбатырға дейінгі көрермендер талқылайтын мәдени шараға айналды.
Қазақстанда жоба әр сенбі күні сағат 20:00–де Jibek Joly телеарнасында және сағат 22:30–да Silk Way телеарнасында шығады, бұл халықаралық аудиторияға жол ашады.
Қырғызстанда Silk Way Star «Музыка» және «Маданият» телеарналарында көрсетіледі — үшінші эпизод 11 қазанда сағат 21:00–де көрсетілді. Әзербайжанда шоу SPACE TV телеарнасында шығады.
Тәжікстанда да — САФИНА (ТВС) телеарнасында сағат 21:30–да, Моңғолияда — USB TV-де сағат 19:30–да көрсетіледі. Грузияда — Georgian Times TV телеарнасында сағат 21:00–де, ал Өзбекстанда — ZOR TV телеарнасында сағат 17:20–де көрерменге жол тартады.
Бұл әлемдегі ең ірі медиа ресурстардың бірі.
Silk Way Star жобасы жай вокалдық байқау емес, түрлі елдердің орындаушыларын біріктіретін ауқымды кросс-мәдени медиажоба атанды. Ол түрлі тілдерді, мәдениеттерді және музыкалық дәстүрлерді біріктіреді, әртістер танылатын мүмкіндіктер алаңы және мәдени дипломатия құралы болып отыр.
Астана сахнасында дәстүрлі және заманауи жанрлардағы әндер шырқалды, түрлі елдің жұлдыздары бірлесіп өнер көрсетті — мұның бәрі жобаны кең аудиторияға да, кәсіби қауымдастыққа да қызықты етеді.
Байқаудың төрт кезеңінде қатысушылар өз репертуарынан ән орындады, әлемдік музыкалық композициялар мен қазақстандық әндерді ана тілдерінде шырқады. Төртінші эпизодта әртістер репертуарын алмастырып, басқа елдің хит әнін түпнұсқа тілде орындады және бұл мәдени бірліктің символына айналды.
Жобаға Әзербайжан, Армения, Грузия, Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Малайзия, Моңғолия, Тәжікстан, Түрікменстан, Өзбекстан және Оңтүстік Корея елдерінің вокалистері қатысып жатыр.
Екінші эпизодтан кейін Әзербайжанның қатысушысы Сабина Заде жобадан кетті, ал үшінші эпизодтан соң — Түрікменстан өкілі, әнші Довран Шаммыев шығып қалды.
Жас әртістер Silk Way Star жобасына қатысу — өз елін таныту, ұлттық дәстүрлер мен мәдениетті халықаралық сахнада көрсету мүмкіндігі екенін айтуда. Баку, Ташкент немесе Ұланбатырда көрермендер қазақ, қытай, грузин әндерін тыңдап, некен-саяқ мәдени алмасулармен салыстырғанда ұзағырақ сақталатын берік байланыстар орнатады.
Айта кетейік, жоба Jibek Joly телеарнасы мен China Media Group (CMG) медиакорпорациясының серіктестігімен түсіріліп келеді. Қазақстандық тарап жетекші халықаралық хабар таратушылармен ынтымақтастық әлемдік аренада елдің мәдени орнын нығайтатынын және дарынды әртістерге жаңа мүмкіндіктер ашатынын жеткізді.
Әділқазы алқасының мүшелері де жобаның жоғары деңгейде ұйымдастырылғанын, қатысушылардың шеберлігін және Silk Way Star сахнасында орнаған ерекше достық атмосферасын ерекше атап өтті.
— Мұндай талантты адамдар арасында болу таңғаларлық сезім. Барлық қатысушыға сәттілік тілеймін және жобаның барлық қатысушысын жақсы көремін, — деді Әзербайжаннан келген жюри мүшесі, танымал әнші Эфенди.
Қытайдан келген танымал композитор әрі музыкалық продюсер Хун Бин Silk Way Star жобасын ерекше деп санайтынын айтты.
— Мен толқып тұрмын, өйткені бұл шоудың маңызы артып келеді. Silk Way Star жобасының жарқын болашағына сенемін. Келесі жылы ол Қытайда өтеді деп үміттенемін және өз жалғасын табады, — деді ол.
— Бұл жай вокалдық байқау емес, мәдени алмасу алаңы. Халықаралық жоба жоғары деңгейде ұйымдастырылған әрі өте қызықты. Баршаңызды осы жобаны тамашалауға шақырамын. Бәріміз бірге ең үздік әртісті таңдайық, — деді Малайзиядан келген жюри мүшесі Дато Данья.
Төртінші эпизодтың толық нұсқасын және жобаның басқа да кезеңдерін мына сілтемеден көруге болады.