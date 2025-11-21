Silk Way Star жобасының Армениядан келген финалисі даралығы мен тұрақты табысын көрсетті
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада өтіп жатқан Азиядағы алғашқы вокалдық жоба Silk Way Star финалистерінің бірі — армян әншісі Саро Геворгян алғашқы эпизодтан бастап өзін сенімді түрде көрсетті. Жобаға қатысушылар оны жарқын әртіс және күшті бәсекелес деп атайды.
Бірінші эпизодта Саро Геворгян сахнаға «Wicked stranger» әнімен шығып, композицияны жігерлі және эмоционалды орындады. Екінші эпизодта ол әлемдік классиканы таңдап, «It’s a Man’s Man’s Man’s World» әнін шырқады. Көрермендер әртісті өзіне сенімді, жарқын және сонымен бірге романтикалық деп тапты. Қазылар алқасы оның дауысының күші мен жоғары деңгейлі вокалдық техникасын ерекше атап өтті.
Үшінші эпизодта әртіс «Менің махаббатым» әнін армян тілінде орындап, шығарманы жаңаша естірте алды. Төртінші эпизодта ол аймақ мәдениеттеріне музыкалық саяхатын жалғастырып, өзіндік сахналық стильдегі бейне мен жеткізуді ерекшелендірген өзбектің «Бор» әнін таңдады.
Бесінші эпизод ең әсерлілердің бірі болды: қатысушылар өз елдерінің халық әндерін орындады. Саро Геворгян Арменияның «Es Kulam» («Мен көз жасын төгемін») халық композициясын таңдады — бұл әртістің өз отанына деген сүйіспеншілігін білдіріп, армян музыкалық дәстүрінің тереңдігін бейнелейтін шынайы лирикалық шығарма.
Алтыншы эпизодта әнші «Lose Control» әнін орындап, күшті, сенімді қатысуымен ерекшеленді. Әнді орындау толыққанды театрландырылған қойылыммен сүйемелденді, ал әртіс өзінің жарқын стилі мен көрерменмен байланысын тағы да көрсетті.
Жоба барысында Саро Геворгян тұрақты позициясын сақтап, жеке эпизодтарда бірнеше рет үздік үш орындаушының қатарына кіріп, өзінің жоғары дайындығы мен шеберлігін көрсетті.
Жетінші эпизодта ол классикалық бейнеде шығып, қазақтың «Көзінің мөлдірің-ай» халық әнін орындады. Оның әнді шын жүректен орындау көрермендерді баурап алды, ал әртіс қазақ халқының өнерге деген терең құрметін атап өтіп, осы ән арқылы қазақ мәдениетімен рухани байланыс сезінгенін мойындады.
Сегізінші эпизодта Саро тағы да жарқын, заманауи бейнеде шығып, танымал «River» әнін өз стилінде орындады. Жартылай финалда ол Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Маржан Арапбаевамен бірге дуэт орындап, армян халқының «Siro Nver» әнін орындады — бұл эпизодтың ең жарқын сәтіне айналған эмоционалды нөмір болды.
Бүгін әртіс жоба жеңімпазы анықталатын гранд-финалға дайындық жұмыстарын аяқтап жатыр.
Silk Way Star жобасы бір сахнада 12 ел: Қазақстан, Әзербайжан, Армения, Грузия, Қытай, Қырғызстан, Малайзия, Моңғолия, Тәжікстан, Түрікменстан, Өзбекстан және Оңтүстік Корея орындаушыларын біріктірген алғашқы азиялық вокалдық байқау болды.
Гранд-финал 22 қарашада сағат 20:00–де Jibek Joly телеарнасында тікелей эфирде өтеді. Тікелей көрсетілім Қазақстан, Әзербайжан, Тәжікстан, Қырғызстан және Моңғолияда өтеді.
Жеңімпаз аралас жүйе бойынша анықталады: 50% — қазылар алқасы және 50% онлайн көрермендердің дауыс беруі арқылы. Сүйікті әртісіңізді silkwaystar.org сайтында қолдай аласыз. Дауыс беру жүргізушілер жарияланған кезде басталады.
Жобаның финалистері қатарына келесі әншілер кірді:
— ALEM (Қазақстан);
— Язмин Азиз (Малайзия);
— Автандил Абесламидзе (Грузия);
— Мишель Джозеф (Моңғолия);
— Чжан Хэ Сюань (Қытай);
— Саро Геворгян (Армения);
— Мадинабону Адылова (Өзбекстан).
Бұдан бұрын хабарланғандай, Азиядағы алғашқы мегажоба Silk Way Star-дың есте қаларлық қатысушыларының бірі малайзиялық әнші Язмин Азиз туралы жазған едік. Күшті дауысы, ерекше тембрі, харизмасы және мұқият ойластырылған сахналық бейнелері оны жобаның ең көп талқыланатын әртістерінің біріне айналдырды.