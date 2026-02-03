Сингапур Ұлттық ғарыш агенттігін іске қосады
АСТАНА. KAZINFORM — Сингапур 2035 жылға қарай 1,8 триллион долларды құрайтын Ұлттық ғарыш агенттігін (NSAS) іске қосады, деп хабарлайды SCMP.
Жаңа агенттіктің құрылуы туралы бірінші ғарыштық саммитте Энергетика және ғылым министрі Тан Си Ленг мәлімдеді.
NSAS 2013 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Ғарыштық технологиялар және өнеркәсіп дирекциясының функцияларын кеңейтіп, спутниктік бағдарламаларды, ғылыми зерттеулерді және бизнеспен ынтымақтастықты дамытудың бірыңғай орталығына айналады. Сингапур 2022 жылдан бастап ғарыштық ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға 200 миллион сингапур долларынан астам қаражат бөлді және агенттіктің іске қосылуы осы инвестицияларды коммерцияландыруды жеделдетеді деп жоспарланған.
— Біз Сингапурды Азия-Тынық мұхиты аймағындағы ғарыш компаниялары үшін тамаша ұшыру алаңы ретінде көреміз, — деді Тан Си Ленг.
Сондай-ақ ол кадр даярлаудың маңыздылығын айта келе, билік саланы қолдау үшін жергілікті мамандардың көбейтіп, жалақысы жоғары жұмыс орындарын ашуды көздеп отырғанын жеткізді.
Қазіргі уақытта үкімет ST Engineering серіктестігімен Жерді бақылауға арналған үш спутникті басқарады. Бірақ жоспар орбиталық шоқжұлдызды кеңейтуді талап етеді. Билік сонымен қатар порттық логистикада, қала құрылысын салуда, қоршаған ортаны бақылауда және азық-түлік қауіпсіздігінде қолданылатын спутниктік және геокеңістік деректермен жұмыс істейтін ведомствоаралық орталық құруды көздеп отыр.
Сингапурдың экваторлық жағдайы ұлттық ғана емес, сонымен қатар аймақтық мақсаттарға бағытталған спутниктік жүйелерді дамытудың стратегиялық артықшылығы ретінде қарастырылады.
— Біздің географиялық орналасуымыз экваторлық аймақта белсендірек жұмыс істеуге мүмкіндік береді, — деді министр.
Бизнес өкілдері мен сала мамандары бұл бастаманы құптады.
— Бұл қадам Сингапурдың жаһандық ғарыштық экожүйеде белсендірек рөл атқаруға дайын екенін көрсетеді, — деді Ғарыш факультетінің қызметкері Седрик Нг.
Ол жас инженерлерді оқытуға ұзақ мерзімді инвестиция қажет екенін атап өтті. Сондай-ақ LeoLabs NSAS құруды Сингапурдың аймақтағы өздерінің ғарыш агенттіктері бар елдер деңгейіне жеткенін растау деп атады.
Сарапшылардың бағалауынша, мықты ғылыми базаның, дамыған коммерциялық ортаның және мемлекеттік қолдаудың үйлесімі Сингапурға Оңтүстік-Шығыс Азиядағы саланың бөлшектенген дамуына қарамастан, шағын спутниктерден күрделі ғарыш платформаларына дейін жылдамырақ масштабтауға мүмкіндік береді.
