Сингапурде екі күнде үш адам өлім жазасына кесілді
АСТАНА. KAZINFORM — Өткен аптада Сингапур есірткіге байланысты қылмысы үшін үш адамды өлім жазасына кесті. Бұл елдегі жылдық көрсеткішті 17-ге жеткізді. Бұл 2003 жылдан бергі ең жоғары көрсеткіш, деп хабарлайды BBC.
ЕО делегациясы ЕО-ға мүше мемлекеттердің, Норвегияның, Швейцарияның және Ұлыбританияның дипломатиялық миссияларымен бірге екі Сингапур азаматы мен Малайзия азаматы Саминатан Селвараджудың өлім жазасына кесілгенін айыптады.
Конституциялық іс жүргізуді бастаған белсенділер тобының пікірінше, есірткіге қатысты бап бойынша міндетті түрде өлім жазасын қолдану адамның өмір сүру құқығы мен заң алдында теңдік құқығын бұзады.
— Сингапурдың есірткіге қарсы өте қатаң саясаты әлемде барған сайын жалғыз қалып барады, — деді жергілікті Transformative Justice Collective ұйымы.
Олардың айтуынша, Сингапур — есірткіге байланысты қылмыс үшін адамдарды өлім жазасына кесуді жалғастырып жатқан аз елдердің бірі.
Алайда, Сингапур үкіметі өлім жазасын алып тастаудың салдары ауыр болатынын алға тартады.
Сингапур билігі есірткі саудасына тағайындалатын қатаң жаза Оңтүстік-Шығыс Азия елдеріндегідей күрделі есірткі қылмысына тосқауыл қояды деп санайды.
Есірткі саудасы жергілікті заңнамада кеңінен анықталған және сатуды, беруді, тасымалдауды немесе пайдалануды қамтиды. Соттар 15 грамнан астам героин, 30 грамм кокаин, 250 грамм метамфетамин және 500 грамнан астам каннабис саудасы үшін өлім жазасын тағайындауы керек.
2023 жылы министрлік тапсырысымен жүргізілген сауалнамаға сәйкес, Сингапурдың екі мың азаматы мен тұрақты тұрғынының шамамен 69%-ы ірі көлемде есірткі саудасымен айналысқандарға өлім жазасын орынды жаза деп санайды.
Бұған дейін Сингапурде ер адам елге 52 грамм героин әкелгені үшін өлім жазасына кесілді.
Вьетнам өз кезегінде бірқатар қылмыс үшін өлім жазасын алып тастады.