    23:03, 22 Наурыз 2026 | GMT +5

    Синоптиктер ескерту жасады: Қазақстанның бірнеше облысында қар мен тұман күтіледі

    АСТАНА. KAZINFORM — Синоптиктер 23 наурызға Қазақстанның 16 облысы мен Астана қаласында дауылды ескерту болатынын болжады.

    Қазақстанның бірнеше облысында қар мен тұман күтіледі
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform
    • Астана – күндіз тұман күтіледі.

    • Ақмола облысы – күндіз және кей жерлерде тұман, жел оңтүстік-батыстан, батыстан соғады, солтүстік пен шығыста екпіні 15–20 м/с.

    • Жетісу аймақтары – күндіз оңтүстік, орталық және таулы аудандарда жаңбыр, найзағай. Алакөл көлі маңында жел 15–20 м/с.

    • Қарағанды облысы – батыс, солтүстік, шығыста тұман; түнде және таңертең жолдар тайғақ.

    • Алматы облысы – күндіз солтүстік, оңтүстік және таулы аймақтарда жаңбыр, найзағай; түнде оңтүстік пен таулы аудандарда тұман; жел 15–20 м/с.

    • Атырау облысы – түнде шығыста жаңбыр, найзағай; солтүстік, оңтүстік және шығыста тұман.

    • Ұлытау облысы – солтүстік, шығыс және орталықта тұман.

    • Абай облысы – түнде және таңертең солтүстік, шығыс, оңтүстікте тұман. 23–25 наурызда ауа температурасының күндізгі +5…+10°С, оңтүстікте +13°С дейін көтерілуіне, түнгі температураның 0…+5°С болуы мен 24 наурызға болжанған жауын-шашынның әсерінен қардың қарқынды еруі күтіледі. Бұл өзендердегі су деңгейінің көтерілуіне, мұз құбылыстарының әлсіреуіне, еріген судың және көлбеу ағындарының пайда болуына, кей жерлерде су тасқыны мен су басуға әкелуі мүмкін.

    • Шығыс Қазақстан облысы – солтүстік, шығыс, оңтүстікте тұман; 23–25 наурызда қардың қарқынды еруі, су деңгейінің көтерілуі және тасқын қаупі сақталады.

    • Ақтөбе облысы – түнде және таңертең батыс, оңтүстікте тұман; оңтүстікте күндіз жел 15 м/с.

    • Маңғыстау облысы – батыс, оңтүстік, орталықта тұман.

    • Павлодар облысы – оңтүстік, шығыс тұман; түнде және таңертең жолдар тайғақ.

    • Жамбыл облысы – батыс, оңтүстік, шығыс, таулы аудандарда жаңбыр, найзағай, таулы аудандарда қарқынды жаңбыр; оңтүстікте және таулы аудандарда тұман; жел 15–20 м/с, кей жерлерде 23 м/с. 22–23 наурызда таулы және төбелі аудандарда көлбеу ағындары мен өзен деңгейінің көтерілуі, кей жерлерде тасқын болуы мүмкін.

    • Түркістан облысы – батыс, оңтүстік, таулы және төбелі аудандарда жаңбыр, найзағай; таулы және төбелі аудандарда қарқынды жаңбыр; солтүстік және таулы аудандарда тұман; жел 15–20 м/с.

    • Қостанай облысы – солтүстік, шығыс, оңтүстікте тұман.

    • Солтүстік Қазақстан облысы – түнде және таңертең солтүстік, шығыс, оңтүстікте жол тайғақ; батыс, солтүстік, оңтүстікте тұман; жел 15–20 м/с.

    • Батыс Қазақстан облысы – батыс, солтүстік, шығыста тұман. 24–30 наурызда ауа температурасының +13…+22°С дейін көтерілуіне және жауын-шашын әсерінен қардың қарқынды еруі, еріген судың ағындары мен өзендердегі су деңгейінің көтерілуі күтіледі.

    Синоптиктер азаматтарды қауіпті ауа-райына дайын болуға және өзендер мен су ағындары жақын маңдағы аймақтарда тасқын қаупі барын ескеруге шақырады.

    Тегтер:
    Ауа райы Қар Тұман
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
