Синоптиктер ескерту жасады: Қазақстанның бірнеше облысында қар мен тұман күтіледі
АСТАНА. KAZINFORM — Синоптиктер 23 наурызға Қазақстанның 16 облысы мен Астана қаласында дауылды ескерту болатынын болжады.
- Астана – күндіз тұман күтіледі.
-
Ақмола облысы – күндіз және кей жерлерде тұман, жел оңтүстік-батыстан, батыстан соғады, солтүстік пен шығыста екпіні 15–20 м/с.
-
Жетісу аймақтары – күндіз оңтүстік, орталық және таулы аудандарда жаңбыр, найзағай. Алакөл көлі маңында жел 15–20 м/с.
-
Қарағанды облысы – батыс, солтүстік, шығыста тұман; түнде және таңертең жолдар тайғақ.
-
Алматы облысы – күндіз солтүстік, оңтүстік және таулы аймақтарда жаңбыр, найзағай; түнде оңтүстік пен таулы аудандарда тұман; жел 15–20 м/с.
-
Атырау облысы – түнде шығыста жаңбыр, найзағай; солтүстік, оңтүстік және шығыста тұман.
-
Ұлытау облысы – солтүстік, шығыс және орталықта тұман.
-
Абай облысы – түнде және таңертең солтүстік, шығыс, оңтүстікте тұман. 23–25 наурызда ауа температурасының күндізгі +5…+10°С, оңтүстікте +13°С дейін көтерілуіне, түнгі температураның 0…+5°С болуы мен 24 наурызға болжанған жауын-шашынның әсерінен қардың қарқынды еруі күтіледі. Бұл өзендердегі су деңгейінің көтерілуіне, мұз құбылыстарының әлсіреуіне, еріген судың және көлбеу ағындарының пайда болуына, кей жерлерде су тасқыны мен су басуға әкелуі мүмкін.
-
Шығыс Қазақстан облысы – солтүстік, шығыс, оңтүстікте тұман; 23–25 наурызда қардың қарқынды еруі, су деңгейінің көтерілуі және тасқын қаупі сақталады.
-
Ақтөбе облысы – түнде және таңертең батыс, оңтүстікте тұман; оңтүстікте күндіз жел 15 м/с.
-
Маңғыстау облысы – батыс, оңтүстік, орталықта тұман.
-
Павлодар облысы – оңтүстік, шығыс тұман; түнде және таңертең жолдар тайғақ.
-
Жамбыл облысы – батыс, оңтүстік, шығыс, таулы аудандарда жаңбыр, найзағай, таулы аудандарда қарқынды жаңбыр; оңтүстікте және таулы аудандарда тұман; жел 15–20 м/с, кей жерлерде 23 м/с. 22–23 наурызда таулы және төбелі аудандарда көлбеу ағындары мен өзен деңгейінің көтерілуі, кей жерлерде тасқын болуы мүмкін.
-
Түркістан облысы – батыс, оңтүстік, таулы және төбелі аудандарда жаңбыр, найзағай; таулы және төбелі аудандарда қарқынды жаңбыр; солтүстік және таулы аудандарда тұман; жел 15–20 м/с.
-
Қостанай облысы – солтүстік, шығыс, оңтүстікте тұман.
-
Солтүстік Қазақстан облысы – түнде және таңертең солтүстік, шығыс, оңтүстікте жол тайғақ; батыс, солтүстік, оңтүстікте тұман; жел 15–20 м/с.
-
Батыс Қазақстан облысы – батыс, солтүстік, шығыста тұман. 24–30 наурызда ауа температурасының +13…+22°С дейін көтерілуіне және жауын-шашын әсерінен қардың қарқынды еруі, еріген судың ағындары мен өзендердегі су деңгейінің көтерілуі күтіледі.
Синоптиктер азаматтарды қауіпті ауа-райына дайын болуға және өзендер мен су ағындары жақын маңдағы аймақтарда тасқын қаупі барын ескеруге шақырады.