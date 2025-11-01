Синоптиктер қарашаның қара суығына қандай болжам жасады
АСТАНА.KAZINFORM — «Қазгидромет» РМҚ қараша айына арналған ауа райы болжамын жариялады.
Синоптиктердің болжамынша, қараша айының бірінші аптасында Қазақстан аумағының басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы солтүстік циклонмен байланысты болады, жауын-шашын жаңбырдың соңы қарға ұласады, елдің солтүстік жартысында, орталығында және шығысында негізінен қар түрінде, бұрқасын болуы ықтимал.
Батыс аймағында жауын-шашын айдың басында түседі. Дәл осындай ауа райы жағдайлары екінші және үшінші онкүндіктің жекелеген күндерінде қайталанады.
Қараша айында екпінді жел, көктайғақ және тұман жиі болжанады, ал бұрқасын көбінесе елдің солтүстік, орталық және шығыс аймақтарында болады деп болжанады.
Қарашаның бірінші онкүндігінде республиканың батыс аумағында ауа температурасы түнде +2+7°С-тан -2-7°С-қа дейін, күндіз +3+10°С-тан +10+18°С-қа дейін ауытқуы күтіледі, онкүндіктің соңында күндіз +15+25°С-қа дейін жылынады.
Республиканың солтүстігінде, орталығында және шығысында онкүндіктің ортасында температура түнде -7-15°С-қа дейін, күндіз -2-10°С-қа дейін төмендейді, онкүндіктің соңында шығыс өңірлерді қоспағанда, температура әлсіз оң мәндерге дейін көтеріледі.
Елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында ауа райының өзгеруі болжанады, термометрлердің бағаналары түнде 0,-5°С-қа дейін, таулы аймақтарда -13°С-қа дейін, күндіз 0,+8°С-қа дейін төмендейді, алайда 07 қарашадан кейін +5+15°С-қа дейін айтарлықтай жылынады.
Қарашаның екінші онкүндігінде ауа температурасының түнде 0,-5°С-тан -10-18°С-қа дейін, күндіз 0,+5°С-тан 0,-8°С-қа дейін ауытқуы күтіледі. Үшінші онкүндіктің ең суық кезеңдерінде ауа температурасы түнде -15-20°С дейін, күндіз -3-10°С дейін төмендейді.
Республика аумағының батыс жартысында, оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында екінші және үшінші онкүндікте түнгі уақытта ауа температурасының -3-12°С-тан 0,+7°С-қа дейін, күндіз +1+6°С-тан +8+18°С-қа дейін ауытқуы күтіледі. Елдің оңтүстік-шығысындағы таулы аймақтарда жекелеген күндері аяз түнде -5-15°С-қа дейін, күндіз -1-6°С-қа дейін күшеюі болжанады.
Жалпы, қараша айында ауа температурасы бүкіл ел бойынша нормадан 1°С жоғары болады деп күтілуде (нормалар бюллетень кестесінде келтірілген).
Қараша айында жауын-шашын мөлшері Қазақстан аумағының басым бөлігінде нормаға жуық, республиканың батысында және солтүстік-шығысында — нормадан көп күтіледі (Солтүстік Қазақстан, Ақмола, Шығыс Қазақстан облыстарында, сондай-ақ Батыс Қазақстан мен Павлодар облыстарының басым бөлігінде, Атырау мен Маңғыстау облыстарының батысында, Қостанай облысының солтүстік-шығысында және Абай облысының шығысында).
Еске сала кетейік, 4 қарашадан бастап -13 градус аяз түседі.