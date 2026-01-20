13:12, 20 Қаңтар 2026 | GMT +5
Депутаттар енді пропорционалды жүйе қағидатымен сайланады — Қасым-Жомарт Тоқаев
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Аймақтарда мажоритарлық жүйені сақтап қалу керек деп ойламын. Бұл туралы Ұлттық құрылтайдың V отырысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мәлім етті.
— Ұсыныстардың үшінші бөлігі жаңа Парламентті жасақтау тәртібі туралы болды. Депутаттар енді пропорционалды жүйе қағидатымен сайланады. Мұндай тәсіл саяси партиялардың институционалдық рөлін күшейтеді. Сондай-ақ олардың қоғам алдындағы жауапкершілігін арттырады. Кейбір партиялар Парламентпен қатар барлық деңгейдегі мәслихаттарды пропорционалды жүйемен жасақтауды ұсынғанын білемін. Бірақ аймақтарда мажоритарлық жүйені сақтап қалу керек деп ойламын, — деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Осыған дейін Президент Сыр бойы нағыз еңбек адамдарының мекені екенін айтты.