    13:12, 20 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Депутаттар енді пропорционалды жүйе қағидатымен сайланады — Қасым-Жомарт Тоқаев

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Аймақтарда мажоритарлық жүйені сақтап қалу керек деп ойламын. Бұл туралы Ұлттық құрылтайдың V отырысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мәлім етті.

    Ұлттық құрылтай
    Фото: Ақорда

    — Ұсыныстардың үшінші бөлігі жаңа Парламентті жасақтау тәртібі туралы болды. Депутаттар енді пропорционалды жүйе қағидатымен сайланады. Мұндай тәсіл саяси партиялардың институционалдық рөлін күшейтеді. Сондай-ақ олардың қоғам алдындағы жауапкершілігін арттырады. Кейбір партиялар Парламентпен қатар барлық деңгейдегі мәслихаттарды пропорционалды жүйемен жасақтауды ұсынғанын білемін. Бірақ аймақтарда мажоритарлық жүйені сақтап қалу керек деп ойламын, — деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

    Осыған дейін Президент Сыр бойы нағыз еңбек адамдарының мекені екенін айтты.

     

    Руслан Ғаббасов
    Автор
