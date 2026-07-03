Сирия астанасында жарылыс болып, бірнеше адам зардап шекті
АСТАНА. KAZINFORM — Дамаск қаласының орталығындағы Әділет сарайының маңында жарылыс болды. Салдарынан бірнеше адам зардап шеккен. Алайда олардың нақты саны әзірге белгісіз. Бұл туралы жергілікті БАҚ пен оқиға куәгерлері хабарлады, деп жазады Синьхуа.
Сирияның SANA мемлекеттік ақпарат агенттігінің мәліметінше, жарылыс Хиджаз ауданындағы дәмханалардың бірінде болған. Оқиға салдарынан бірнеше адам жарақат алған.
Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Кейбір куәгерлердің айтуынша, жарылысқа аккумулятор батареясының қызып кетуі себеп болуы мүмкін.
Полиция оқиға орнын қоршауға алып, жақын маңдағы аумақты бақылауға алды. Бұл маңға бірнеше жедел жәрдем көлігі келді.
Бұған дейін Дамаск қаласында Сирия Қорғаныс министрлігі ғимаратының маңында жарылыс болды. Оқиға салдарынан бір әскери қызметкер қаза тауып, тағы 23 адам жараланған болатын.