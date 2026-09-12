Сирия Ливаннан Асадтың туысын қайтаруды талап етті
АСТАНА. KAZINFORM — Сирия билігі Ливанның сот органдарына бұрынғы президент Башар Асадтың немере ағасының ұлы Сүлейман Хилял Асадты Сирияға беруді талап етіп, ресми сұрау жолдады, деп жазады ТАСС.
L’Orient-Le Jour газетінің хабарлауынша, Сүлейман Хилял Асад 11 қыркүйекте Ливан армиясының Бекаа жазығында есірткі бизнесімен айналысатын қылмыстық топтарға қарсы жүргізген операциясы кезінде ұсталған. Кейін әскери барлау қызметкерлері одан жауап алып, іс сот органдарына берілген.
2 қыркүйекте Ливан аумағында алавит қауымының жастарына әскери дайындық жүргізген Сирия армиясының бұрынғы бір топ офицері ұсталған. Ал 14 тамызда Сирия армиясының бұрынғы генералы Адиль Исса Ливаннан шығарылды. Ол Сириядағы ішкі қақтығыс кезінде әскери қылмыс жасады деп айыпталған.
Иссаны Сирия билігіне беру туралы шешім іздеуде жүрген азаматтарды экстрадициялауды көздейтін екі ел арасындағы сот саласындағы ынтымақтастық туралы келісім негізінде қабылданған.
Бұған дейін Сирия соты Башар Асадты өлім жазасына кесті. Сот оны қасақана кісі өлтіру, азаптау, адамзатқа қарсы және соғыс қылмыстары үшін кінәлі деп тапты.