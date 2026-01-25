Сирия мен күрдтер арасындағы атысты тоқтату келісімі 15 күнге ұзартылды
АСТАНА. KAZINFORM — Сирияның Қорғаныс министрлігі елдің әскерилер мен күрдтер бастаған күштер арасындағы атысты тоқтату келісімін 15 күнге ұзартқанын хабарлады, деп жазды Аljazeera.
Министрлік мерзімді ұзарту АҚШ-тың ДАИШ (Қазақстан Республикасында тыйым салынған ұйым — ред.) тұтқындарын бұрын күрдтердің басшылығымен Сирияның демократиялық күштері (SDF) бақылауындағы ұстау орындарынан ауыстыру операциясын қолдауға бағытталғанын айтты.
Сирияның демократиялық күштері (SDF) атысты тоқтату режимінің ұзартылуын растады. Олардың мәлімдемесінде қол жеткізілген келісім «деэскалацияға, бейбіт тұрғындарды қорғауға және тұрақтылық үшін қажетті жағдайлар жасауға ықпал етеді» делінген.
Былтыр наурыз айында Сирия президенті Ахмед аш-Шараа Сирия демократиялық күштерімен (SDF) ұзақ уақыт көшбасшы болған Башар Асад тақтан тайдырылғаннан кейін топты мемлекеттік институттарға біріктіру туралы келісімге қол қойды. Алайда бұл жоспар екі жақтың келісімді жүзеге асырудың оңтайлы жолы туралы келіспеушіліктеріне байланысты бұзылып, соңғы апталарда елдің бірнеше аймағында қақтығыстар көбейген болатын.
Осы аптаның басында Дамаск Сирия үкіметтік күштерінің жылдам алға жылжып, бұрын Сирия демократиялық күштері иелігіндегі аумақтарды басып алған ұрыс толқынын тоқтату үшін төрт күндік атысты тоқтату туралы жариялады.
Айта кетейік, Сирия үкіметі мен күрдтер атысты тоқтату туралы келісімге қол қойды.