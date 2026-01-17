Сирия президенті күрдтердің құқықтары туралы жарлыққа қол қойды
АСТАНА. KAZINFORM — Сирия президенті Ахмед аш-Шараа күрд халқының Сирия халқының ажырамас бөлігі және елдің ұлттық бірегейлігі ретіндегі мәртебесін бекіту туралы жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Анадолы.
Құжат сириялық күрдтердің мәдени, тілдік және азаматтық құқықтарын институционалдық тұрғыдан тануға және ұлттық бірлікті нығайтуға бағытталған қадам ретінде қарастырылады.
Жарлықта күрдтердің мәдени және тілдік болмысы біртұтас, көп қырлы Сирия ұлтының құрамдас бөлігі екендігі атап өтілген.
Ахмед аш-Шарааның айтуынша, мемлекет этномәдени әртүрлілікті қорғауға және шыққан тегіне қарамастан барлық азаматтардың тең құқықтарын қамтамасыз етуге тікелей жауапты.
Құжатта Сирия егемендігі аясында күрдтердің мәдени мұрасын, өнерін сақтауға, ана тілін дамытуға мемлекеттік кепілдіктер қарастырылған. Күрд тіліне ұлттық тіл мәртебесі берілді: халқы ықшам күрдтер тұратын аймақтарда оны мемлекеттік және жеке оқу орындарында факультативтік курс ретінде немесе білім беру және мәдени бағдарламалардың бір бөлігі ретінде оқытуға рұқсат етіледі.
Жарлықтың бөлек бөлімі Хасеке провинциясындағы күрд халқының құқықтық мәртебесіне қатысты. 1962 жылғы халық санағынан бері қолданылып жүрген барлық ерекше шаралар мен заңдардың күші жойылуы керек. Елде тұратын күрд текті барлық азаматтарға, соның ішінде тіркелмегендерге Сирия азаматтығына толық тең құқықтар мен міндеттер беріледі.
Сонымен қатар, 21 наурызда тойланатын Наурыз бүкіл Сирия Араб Республикасында ресми мереке болып жарияланды. Ол көктем мен халықтардың бауырластығын білдіретін ұлттық мереке ретінде бекітілген.
Жарлық сонымен қатар мемлекеттік БАҚ пен білім беру мекемелеріне инклюзивті ұлттық дискурсты ұстану міндетін енгізеді. Этникалық немесе тілдік белгілері бойынша кемсітудің немесе алып тастаудың кез келген нысанына заңмен тыйым салынады. Ал ұлтаралық араздықты қоздыру қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.
