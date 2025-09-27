Сирия соты бұрынғы президент Башар Асадты қамауға алуға ордер берді
Айыптаулар 2011 жылы Дараа провинциясындағы үкіметке қарсы шерулердің басылуына қатысты болып отыр. Бұл наразылықтар қанды қақтығысты тудырды, ол басқа елдердің қатысуымен кең ауқымды соғысқа ұласты. Былтыр желтоқсан айында көтерілісшілер билікке келгеннен кейін Асадтың өзі қашып кеткен болатын.
Сирияның Сана ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Дараадағы наразылық шерулерін күшпен басып-жаншу кезінде құрбан болғандардың туыстары сотқа шағым түсірген. Асад қасақана кісі өлтірді, азаптады және заңсыз түрмеге қамады деп айыпталған.
Сирияның Жоғарғы соты Сирия сотының қамауға алу ордері Башар Асадты халықаралық іздеуге, соның ішінде Интерпол арқылы іздеуге мүмкіндік беретінін атап өтті.
Дараадағы наразылықтар 2011 жылы наурызда басталды. Сәуір айының соңында наразылықтарды басу үшін қалаға армия бөлімдері мен әскери техникалар әкелінді.
Содан кейін қауіпсіздік күштері шерулерді тоқтату үшін демонстранттарға оқ жаудырды. Белсенділердің хабарлауынша, Дарада наразылық шерулерінің алғашқы алты аптасында жүздеген демонстрант қаза тапқан.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Франция Башар Асадты тұтқындауға ордер берді.
Сондай-ақ Сирияда Башар Асад кеткеннен кейін алғаш рет парламенттік сайлау өтетінін хабарладық.