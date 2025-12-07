Сирияда төрт жылдан кейін жалпыұлттық сайлау өтеді — президент аш-Шараа
АСТАНА. KAZINFORM — Сирия президенті Ахмед аш-Шараа елдің сайлауға негізделген, институттарға сүйенетін мемлекетке айналатынын мәлімдеді, деп Анадолы агенттігі жазды.
Ол бұл туралы Қатардың Доха қаласында өткен «Әділет іс жүзінде: уәделерден прогреске» атты 23‑ші форумында айтты.
Президент аш-Шараа көші-қон кезеңінде ешбір үкіметтің барлық халық топтарымен толық келісімге келе алмайтынын атап өтті. Соңғы жылы орын алған оқиғаларды ел ешқашан қабылдамайды, ал кінәлілер сот алдына тартылған.
Шараа елдегі электр энергиясымен қамту жағдайының жақсарғанын айтты:
— Біз билікке келгенде электр қуаты тек 1,5 сағат берілетін. Қазір бұл көрсеткіш 12–14 сағатқа жетті. Жыл соңына қарай өз қажеттіліктерімізді толық қамтамасыз ететін деңгейге жетеміз, — деді ол.
Президент бес жылдық өтпелі кезеңнен кейін, яғни төрт жылдан соң елде жалпыұлттық сайлау өтетінін хабарлады.
Ахмед аш-Шараа елдің болашағы «жеке тұлғаларға емес, институттарға негізделген басқару моделі» арқылы құрылатынын және үкіметке өкілдіктің қабілеттілік принципіне сүйене отырып қамтамасыз етілетінін атап өтті.
Сонымен қатар, бұрынғы режимнің құлауынан кейін елде жаңа үкімет құрылып, өтпелі кезеңнің «жол картасы» күшіне енгені еске салынды. Халық кеңесіне сайлау өтпелі процесс шеңберінде ұйымдастырылған, ал төрт жылдан кейін міндетті түрде жалпыұлттық сайлау өткізілетіні нақтыланды.
Президент экономикалық қалпына келтірудің маңыздылығына назар аударып, АҚШ-пен «Цезарь» заңы бойынша санкцияларды жою жөнінде келіссөздер жүргізіліп жатқанын айтты. Ол әкімшіліктің осы бастаманы қолдағанын жеткізді.
Шараа бұрынғы билік «конфессиялық шиеленістерді күшейтті» деп атап, өтпелі кезеңде қылмыстық әрекеттерді, әсіресе жағалау аймағы мен Сувейдедегі заң бұзушылықтарды зерттеу үшін комиссиялар құрылғанын хабарлады.
— Екі өңірдегі оқиғалардың көзі — құлатылған режимнің ауыр мұрасы, ал зардап шеккендер бәрі сол режимнің құрбандары, — деді президент.
Еске сала кетсек, 2025 жылғы қазан айында Сирияда парламент сайлауы өткен болатын, бұл Башар Асад режимі құлатылғаннан кейінгі алғашқы сайлау еді.