Сирияда тойда жарылыс болып, 33 адам зардап шекті
АСТАНА. KAZINFORM — Сирияның оңтүстігіндегі Дараа провинциясындағы Абидин ауылында үйлену тойына гранатамен жасалған шабуылдан 33 адам зардап шекті, олардың арасында балалар да бар. Бұл туралы Report агенттігі жазды.
Мәліметтерге қарағанда, белгісіз біреулер той өтетін жерге екі граната лақтырып, келген қонақтарды жаралаған.
— Жарақат алғандардың жағдайы жеңіл, не болмаса ауыр деп айтуға келмейді. Барлығы қалыпты жағдайда. Тек бір адамның аяғын кесуге тура келген, — дейді жергілікті шенеунік.
Оқиға бойынша тергеу басталды, құқық қорғау органдары жағдайдың барлық мән-жайын анықтап жатыр.
Апта басында Сирия астанасы Дамаскіде жарылыс болды. Оқиға Сирияның бұрынғы президенті Башар Асад үкіметінің құлауының бір жылдығына арналған іс-шараларға дайындық кезінде болған.