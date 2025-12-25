KZ
    06:19, 25 Желтоқсан 2025

    Сирияның қауіпсіздік күштері Дамаскіде ДАИШ лаңкестерінің жетекшісін ұстады

    АСТАНА. KAZINFORM — Сирияның ішкі қауіпсіздік күштері арнайы операция жүргізіп, Дамаскіде ДАИШ (Қазақстанда тыйым салынған - ред.) лаңкестік ұйымының жетекшісін қолға түсірді.

    Сирияның қауіпсіздік күштері Дамаскіде ДАИШ лаңкестерінің жетекшісін ұстады
    Фото: Report

    Report агенттігінің мәліметінше, бұл туралы провинциялық департамент бастығы генерал Ахмед ад-Даллатидің X әлеуметтік желісінде айтылған.

    — Біздің арнайы бөлімшелеріміз әскери барлау және халықаралық коалиция күштерімен бірлесе отырып, Муадамия маңындағы ДАИШ бекінісін жою операциясын жүргізді. Нәтижесінде Дамаскідегі террористік топтың жетекшісі Таха аз-Зуаби және оның бірқатар сыбайласы қамауға алынды. Олардан жарылғыш байланған белбеулер мен қару-жарақ тәркіленді, — делінген мәтінде.

    Ад-Даллатидің айтуынша, тексеру жергілікті тұрғындардан келген хабардан кейін жүргізілген. Олар қауіпсіздік қызметкерлеріне қылмыскерлерді ұстауға көмектесті. 

    — Бұл біздің қауіпсіздік күштеріміздің Дамаскідегі және оның айналасындағы кез келген тұрақтылық қаупіне қарсы тұруға дайын екендігін көрсететін ДАИШ ұйымына үлкен соққы, — деп атап өтті генерал.

    Біраз уақыт бұрын Сиднейде атыс болып, лаңкестер қолға түскен болатын. Аустралия полициясы оларды әкесі мен баласы екенін анықтады.

    Әлем жаңалықтары Сирия Таяу Шығыстағы ахуал
    Динара Маханова
    Динара Маханова
