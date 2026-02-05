Си Цзиньпин Дональд Трамппен телефон арқылы сөйлесті
АСТАНА. KAZINFORM — Қытай төрағасы Си Цзиньпин кеше кешке АҚШ президенті Дональд Трамппен телефон арқылы сөйлесті, деп хабарлады Қытайдың Сыртқы істер министрлігі.
Си Цзиньпин екі тараптың өткен жылы тиімді байланыс орнатқанын атап өтті. Оңтүстік Кореяның Пусан қаласында өткен сәтті кездесу Қытай-АҚШ қарым-қатынастарының дамуына бағыт-бағдар берді, бұл екі ел халқы мен халықаралық қауымдастық тарапынан оң қабылданды.
— Мен Қытай мен АҚШ арасындағы қарым-қатынасқа ерекше мән беремін. Жаңа жылда мен өзара қарым-қатынасымыздың «ұлы кемесін» жел мен толқындар арқылы тұрақты прогреске қарай бағыттауды жалғастыруға, маңызды және пайдалы мақсаттарға жетуге ұмтылуға дайынмын, — деп атап өтті Қытай басшысы.
Оның айтуынша, екі тарап 2026 жылды екі ірі держава — Қытай мен АҚШ өзара құрметке, бейбіт өмір сүруге және өзара тиімді ынтымақтастыққа бет бұратын жыл ету үшін қадам сайын алға жылжуы керек.
Си Цзиньпин Тайвань мәселесі Қытай-Америка қарым-қатынасындағы ең маңызды элемент екенін атап өтті. Ол АҚШ Тайваньға қару сатуға сақтықпен қарауы керек деп есептейді.
Дональд Трамп өз кезегінде АҚШ пен Қытайдың ұлы державалар екенін және АҚШ-Қытай қарым-қатынасы бүгінгі әлемдегі ең маңызды қатынас екенін мәлімдеді.
Америка көшбасшысы Си Цзиньпинмен тамаша қарым-қатынаста екенін және оны жоғары бағалайтынын атап өтті. Дональд Трамптың айтуынша, олардың басшылығымен АҚШ пен Қытай экономика және сауда сияқты салаларда оң ынтымақтастық орнатып келеді.
АҚШ президенті Вашингтон Бейжіңмен ынтымақтастықты нығайтуға және екіжақты қарым-қатынаста одан әрі ілгерілеуге қол жеткізуге дайын екенін мәлімдеді. Ол сондай-ақ Қытайдың Тайвань мәселесіне қатысты алаңдаушылығына ерекше назар аударып отырғанын атап өтті.
Дональд Трамп Қытаймен байланысты сақтауға дайын екенін білдірді және екі тарап та президенттік мерзімінде АҚШ пен Қытай арасындағы жақсы қарым-қатынасты сақтайды деп үміттенеді.
Бұған дейін Си Цзиньпиннің 2026 жылы АҚШ-қа сапар шегетінін хабарлаған едік.