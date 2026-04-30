СҚО әкімдігі басқармасының экс-басшысына сотқа дейінгі тергеу басталды
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының бұрынғы басшысына қатысты тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр.
Бұл деректі ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті растады.
— Қылмыстық процестік кодекстің 201-ші бабының 1-ші тармағына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды, — делінген тілші сұрауына берілген ресми жауапта.
Айта кетейік, Ерболат Бекшенов СҚО әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасына 2025 жылы шілде айында тағайындалды.
Сонымен қатар, бұған дейін СҚО ауыл шаруашылығы басқармасын басқарды. Мамлют және Айыртау аудандарында әкім болды.
Бұдан бөлек, Петропавлда жол салу барысында бюджетке 2 млрд теңге залал келтірген күдікті ұсталғанын жазған едік.