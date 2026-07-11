СҚО-да ағаш шебері қарапайым бөрене-бұтақтан өнер туындысын жасайды
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысы Николаевка ауылында тұратын Юрий Иванов ағаш ою өнерімен өмір бойы айналысып келеді.
Оның қолынан шыққан дүниелер ерекше орындау мәнерімен көз тартады. Шебер әр бөлшекті мұқият ойып, табиғи үйлесімін сақтап, ұсақ-түйекке дейін мән береді. Содан да болар оның қолынан шыққан бұйымдар шынайы көрінеді. Бір туындысында ағаш қуыстан сығалап тұрған тиінді көрсеңіз, енді бірінде азуын ақситқан аю бейнеленген.
Биыл зейнет демалысына шыққан ауыл тұрғыны үшін шығармашылық — жай ғана хобби емес, өмірінің ажырамас бөлігіне айналған.
Юрий Ивановтың өнерге қызығушылығы бала кезінен басталған екен. Ол кішкентайынан сурет салуды жақсы көріп, ермексаздан түрлі мүсіндер жасаған. Мектепте оқып жүргенде-ақ ағаш оюға ден қойып, осы өнердің қыр-сырын өздігінен меңгере бастайды.
Кейін Челябі қаласында суретші-безендіруші мамандығын меңгеріп, туған ауылына оралады.
Шебер қарапайым бөрененің немесе бұтақтың бойынан өзгелер байқамайтын ерекше пішін мен болашақ туындыны көре алады. Әсіресе тал, жөке және қарағашпен жұмыс істегенді ұнатады.
— Маған көбіне талмен жұмыс істеген ұнайды. Алдымен жасайтын затым ойға келеді. Кейін эскизін жасап, оны ағашқа көшіремін. Қанша уақыт кететінін айта алмаймын. Қолыма саймандарымды алған кезде барлық дүниені ұмытып кетемін. Уақыт маңызды емес, өйткені мен оны сату үшін жасамаймын, — дейді ол.
Юрий Иванов үшін шеберханасы — шабыт мекені. Мұнда ол уақыттың қалай өткенін де байқамай қалады. Ағаштың табиғи бедері немесе бұтақтың ерекше пішіні жаңа туындының негізіне айналады.
Шебердің қолынан шыққан бұйымдардың қатарында ағаш шамдар, ерекше пішіндегі вазалар, сәндік мүсіншелер, картиналар, түрлі кәдесыйлар, ағаш ыдыстар мен ас үйге арналған тұрмыстық заттар бар. Барлығы да жөке, тал, қарағаш, шаған секілді ағаш түрлерінен жасалған.
— Жасаған бұйымдарды көбіне бауырларыма, туған-туыстарыма беремін. Тапсырыс берушілер бар, бірақ алмаймын. Өйткені қолым жүрмей қалады. Ондайда жұмыс аяқталмай қалуы мүмкін. Көбіне астау жасап беруімді сұрайды, — дейді Юрий Иванов.
Шебердің пікірінше, ағаш ою өнерін толық меңгеру үшін өмір бойы үйрену керек. Бұл істе табиғи икеммен қатар сурет салу қабілеті мен пропорцияны сезіне білу де маңызды.
Бұған дейін атыраулық қолөнер шебері Нұрсұлтан Қалиев ұлттық аспап жасау өнеріне жаңашылдық енгізіп, қобыздың шанағын балық терісінен жасап шыққанын жазған едік.