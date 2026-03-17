СҚО-да биыл көші-қон заңнамасын бұзудың 3 мыңнан астам дерегі анықталды
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM - Солтүстік Қазақстан облысында көші-қон қызметінің мамандары шетел азаматтарының елде заңды тұру және еңбек етуге рұқсаттарының бар-жоғын тексеріп жатыр.
Тексеру жұмыстары 17 наурызда басталған «Мигрант» жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында қолға алынған.
СҚО Полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, тәртіп сақшылары әсіресе базарлар, вокзалдар, құрылыс нысандары, фермерлік шаруашылықтар мен фастфуд павильондарын ерекше бақылауға алды.
Жыл басынан бері облыс аумағында көші-қон заңнамасын бұзудың 3334 дерегі тіркелген. Сонымен қатар Қазақстанның әкімшілік заңнамасын бірнеше рет бұзған 10 шетел азаматы ел аумағынан шығарылды.
Мамандардың айтуынша, ең жиі кездесетін заңбұзушылықтардың бірі — қазақстандықтардың шетелден келген қонақтар туралы көші-қон қызметіне дер кезінде хабарламауы. Сондай-ақ шетел азаматтары елде болу мерзімін жиі бұзады.
Қазіргі таңда СҚО-да 11 мыңға жуық шетел азаматы тұрады. Оның ішінде 6 347 адам тұрақты негізде өмір сүрсе, ТМД елдерінің 4 428 азаматы уақытша тұруға рұқсат алған.
Бұған дейін Қарағанды облысында көші-қон заңнамасын бұзған азаматтар анықталғанын жазған едік.