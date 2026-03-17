KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:25, 17 Наурыз 2026 | GMT +5

    СҚО-да биыл көші-қон заңнамасын бұзудың 3 мыңнан астам дерегі анықталды

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM - Солтүстік Қазақстан облысында көші-қон қызметінің мамандары шетел азаматтарының елде заңды тұру және еңбек етуге рұқсаттарының бар-жоғын тексеріп жатыр.

    Фото: СО Полиция департаменті

    Тексеру жұмыстары 17 наурызда басталған «Мигрант» жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында қолға алынған.

    СҚО Полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, тәртіп сақшылары әсіресе базарлар, вокзалдар, құрылыс нысандары, фермерлік шаруашылықтар мен фастфуд павильондарын ерекше бақылауға алды.

    Фото: СҚО Полиция департаменті

    Жыл басынан бері облыс аумағында көші-қон заңнамасын бұзудың 3334 дерегі тіркелген. Сонымен қатар Қазақстанның әкімшілік заңнамасын бірнеше рет бұзған 10 шетел азаматы ел аумағынан шығарылды.

    Мамандардың айтуынша, ең жиі кездесетін заңбұзушылықтардың бірі — қазақстандықтардың шетелден келген қонақтар туралы көші-қон қызметіне дер кезінде хабарламауы. Сондай-ақ шетел азаматтары елде болу мерзімін жиі бұзады.

    Қазіргі таңда СҚО-да 11 мыңға жуық шетел азаматы тұрады. Оның ішінде 6 347 адам тұрақты негізде өмір сүрсе, ТМД елдерінің 4 428 азаматы уақытша тұруға рұқсат алған.

    Фото: СҚО Полиция департаменті

    Бұған дейін Қарағанды облысында көші-қон заңнамасын бұзған азаматтар анықталғанын жазған едік.

     

    Тегтер:
    Мигрант Заң және құқық Полиция Көші-қон Солтүстік Қазақстан облысы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Соңғы жаңалықтар