    17:06, 04 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    СҚО-да бұрын-соңды асфальт болмаған 51 елді мекенде жол салынды

    АСТАНА. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысында ешқашан асфальт болмаған 51 елді мекенге жол салынған. Бұл туралы өңір әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов есептік кездесуінде айтты.

    жол құрылысы
    Фото: БҚО әкімдігінің баспасөз қызметі

    Солтүстік Қазақстан облысында автомобиль жолдарының ұзындығы 8,4 мың шақырымды құрайды. Еліміздегі жолдардың ұзындығы бойынша облыс 2-ші орында тұр.

    — Биыл 1,1 мың шақырым жол жөндеу жұмыстарымен қамтылды. Оның ішінде 467 шақырымы – республикалық, 540 шақырымы – жергілікті және 100 шақырымы – кентішілік жолдар, — деді Ғ. Нұрмұхамбетов елордада Орталық коммуникациялар қызметінде. 

    Сонымен бірге, 10 жылдан астам уақыт бойы жөнделмеген республикалық маңызы бар жолдарға ауқымды жөндеу жүргізілді. Оның ішінде «Петропавл-Жезқазған» және «Мәмлүт-Қостанай» учаскелері бар. 

    — 2029 жылға дейін облыс орталығындағы барлық көшеге толығымен асфальт төсеу жоспарланған. Соңғы үш жылда 63 көшеде алғаш рет асфальт пайда болды. Сондай-ақ, елді мекендердің көшелеріне, әсіресе шекара маңындағы аудандарға ерекше назар аударылады. Биыл бұрын ешқашан асфальт болмаған 51 елді мекенде жөндеу жұмыстары жүргізілді, — деді Ғ. Нұрмұхамбетов. 

    Жыл қорытындысы бойынша нормативтік жағдайдағы жолдардың үлесі 89% дейін, ал республикалық желі бойынша 88% дейін жеткізілген. 
    Айта кетейік, СҚО-да су тасқынынан қорғайтын бөгеттер қайта жаңартылып жатыр.

    Сондай-ақ, қайтарылған активтер қаражатына жаңа су құбыры тартылған. 

    Тегтер:
    Құрылыс Жол құрылысы Ғауез Нұрмұхамбетов Солтүстік Қазақстан облысы Әкім
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
    Автор
