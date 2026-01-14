СҚО-да қатты аязға байланысты жедел штаб жұмыс істеп жатыр
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысында Өзбекстан азаматтары бар автобус жолда қалып, шетелдіктерді жылы жерге эвакуациялауға тура келді.
СҚО Төтенше жағдайлар департаменті брифинг өткізіп, өңірдегі ахуалға тоқталды. Облысқа қатты аяздың келуіне байланысты 13 қаңтар сағат 19.00-ден бастап департамент базасында жедел штаб құрылып, жұмыс істеп жатыр. Мақсат — тиісті қызметтермен өзара байланыс орнатып, ауа райының күрт суытуына байланысты төтенше жағдайлардың алдын алу, тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ өмірлік маңызы бар нысандардың үздіксіз жұмысын бақылау.
Өткен тәулікте СҚО ТЖД қызметкерлері сегіз рет жедел шақыртуға барды. Оның үшеуінде апаттық-құтқару жұмысы жүргізілді.
— Өткен түнде Тайыншадан Петропавлға кәмелет жасына толмаған, жағдайы ауыр науқас бар реаномобильді алып жүруге тура келді. Тағы бір жағдайда Мамлют ауданы аумағында Түменнен Шымкентке қарай бара жатқан жолаушылар автобусы таңға жақын істен шығып, құтқарушылар Өзбекстан азаматтарын эвакуациялады. 18 шетелдік Мамлютка қаласындағы мектеп-гимназияда орналасқан эвакуациялық пунктке жеткізілді. Кейін көлік жөнделіп, жолын жалғастырды, — дейді СҚО ТЖД кезекші бөлімнің бастығы Олжас Жүніс.
Мамандардың айтуынша, облыс аумағында 232 жылыту пункті бар. Олар тәулік бойы жұмыс істеп, жолда қалғандарды қабылдауға әзір тұр. Азаматтық қорғаныстың барлық қызметі мен арнайы техникалары дайындық режимінде ауысты. Әуежай аумағында МИ-8 тікұшағы да дайын.
— Қатты аяз күндері үйден ұзап шықпауларыңызды сұраймыз. Әсіресе балалар мен қарттарды назардан тыс қалдырмаған жөн. Ал, ұзақ жолға шығуға тура келген жағдайда қауіпсіздікті естен шығармаған жөн. Көліктің техникалық жағдайын тексеріп, өздеріңізбен бірге жылы киім алып, телефонның толық қуатталғанына назар аударыңыз. Қайда бара жатқаныңыз жөнінде туғандарыңызды ескертіңіз, — дейді СҚО ТЖД басқармасы бастығының міндетін атқарушы Дамир Бәшенов.
«Қазгидромет» кәсіпорны СҚО филиалының мәліметінше, қатты аяз 17 қаңтарға дейін сақталмақ.
Бұған дейін Қазақстанның бірқатар өңірінде екінші ауысым оқушылары қашықтан оқитынын жазған едік.