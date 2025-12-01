СҚО-да қолайсыз отбасыларға бақылау күшейтілді
АСТАНА. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстанда қаңтардан бері құқық қорғау органдарының қатысуымен комиссияда 164 отбасының жағдайы қаралды, деп хабарлайды Polisia.kz.
Осы жолғы тексеріс басында комиссия тамыз айынан бері есепте тұрған бес балалы ата-ананың үйіне барды. Өкінішке қарай ата-ана мас екені анықталды. балалар әжесінің үйіне жеткізілді. Жағдай қайталана берсе, ата-аналық құқықтан айыру мәселесі қаралады.
— 44 жастағы ата-аналар бес баланы тәрбиелеп отыр, олардың үшеуі — 6, 12 және 15 жаста — бірге тұрады. Отбасы тамыз айынан бері есепте тұр. Жоспарлы тексеріс аясында ювеналды полиция қызметкерлері мен қалалық әкімдік жанындағы кәмелетке толмағандардың ісі және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия мүшелері үйге барды. Ата-аналар тағы да мас күйінде анықталды. Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін олар уақытша әжесіне жеткізілді. Полиция кәмелетке толмағандарды тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді орындамау дерегі бойынша әкімшілік материал жинақтап жатыр. Материал комиссияның қарауына жолданып, онда ата-аналық құқықтан айыру мәселесі қаралады, — деп түсіндірді облыстық ПД баспасөз қызметі.
Ведомство атап өткендей, бала қауіпсіздігі — «Заң мен Тәртіп» тұжырымдамасының маңызды бағыттарының бірі. Ювеналды полиция рейдтері апта сайын, ал кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі комиссиямен бірлескен тексерістер ай сайын өткізіледі. Осы күндері «Гендерлік зорлық-зомбылыққа қарсы 16 күн белсенді әрекет» республикалық акциясы және «Учаске» жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында профилактикалық жұмыс күшейтілген. Тексеру барысында балалардың тұрмыс жағдайы, ата-аналардың тәрбиелеу және қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді қалай орындап жатқаны бағаланады.
— Қаңтардан бері құқық қорғау органдарының қатысуымен комиссияда 164 отбасының жағдайы қаралды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 27-ге көп. Полиция қызметкерлері бұл жұмыстың негізгі мақсаты — балаларды қорғау және олардың арасындағы құқықбұзушылықтардың алдын алу екенін атап өтті. Қолайсыз отбасыларға жан-жақты қолдау ұсынылады. Психикалық денсаулық орталығында ем алу мүмкіндігі, атаулы әлеуметтік көмек және басқа да жәрдем түрлері. Ата-аналық құқықтан айыру — баланың өмірі мен денсаулығына қауіп төнген ерекше жағдайларда ғана қолданылатын шара. Көп жағдайда мұндай жағдайлар ата-аналардың ішімдікке салынуымен байланысты. Әр ата-ана өз құқықтарын қалпына келтіруге құқылы. Биыл бес қолайсыз отбасы түзеліп, қайта қауышты, — делінген хабарламада.
Бұдан бұрын Павлодарда балалардың заңсыз әрекеті үшін ата-аналар жауапқа тартылғанын жазғанбыз.