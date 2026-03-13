    09:30, 13 Наурыз 2026 | GMT +5

    СҚО-да референдумда 4 мыңнан астам адам алғаш рет дауыс береді

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысы референдумды өткізуге дайын. Дауыс берушілерге науқан жайында ескерту sms хабарландырулары жіберілді. 

    СҚО-да референдумда 4 мыңнан астам адам алғаш рет дауыс береді
    Фото: аумақтық референдум комиссиясы

    СҚО аумақтық референдум комиссиясының мәліметінше, барлығы 364 767 азамат тізімге енгізілген, оның ішінде 4145 — алғаш рет дауыс беретін азаматтар.

    Петропавл қаласында 157 493 дауыс беруші азамат тіркелген.

    — Облыста екі мыңға жуық мүгедектігі бар адам референдумда дауыс береді. Олар денсаулығына байланысты референдум учаскесіне келе алмаса, үйлерінде өз таңдауын жасауға мүмкіндік жасалады.

    Сондай-ақ, 15 наурыз күні бекітілген учаскеде дауыс бере алмайтын азаматтардың есіне салғымыз келеді. Олар 14 наурыз сағат 18.00-ге дейін өз учаскесіне барып, басқа жерде дауыс беру құқығын беретін куәлікті алып кетуі қажет.

    Ескеретін бір жайт, бұл мүмкіндікті басқа қалаға, елді мекенге жол жүретіндер ғана қолдана алады, — дейді СҚО аумақтық референдум комиссиясының мүшесі Сағындық Рахымжан.

    Референдум күні жалпы өңір бойынша 596 референдум комиссиясы жұмыс істесе, оның 15-і — аумақтық, ал 581-і — учаскелік референдум комиссиялары болмақ.

    Комиссиялардың 3382 мүшесі, оның ішінде: аумақтық комиссияларда — 105, учаскелік комиссияларда — 3277 адам жұмыс істейді. 

    Тегтер:
    Референдум-2026 Конституция Солтүстік Қазақстан облысы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Соңғы жаңалықтар