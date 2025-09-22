KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:24, 22 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    СҚО-да тексерілген мемлекеттік органдар ғимараттарының әр төртіншісінде ғана пандус болған

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Солтүстік Қазақстан облысында мемлекеттік органдар ғимараттарына мониторинг жүргізіліп, пандустардың болуы және олардың нормативтік талаптарға сәйкестігі тексерілді.

    Пандус
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің СҚО бойынша департаментінің мәліметінше, мониторинг департаменттің мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобының бастамасымен ұйымдастырылды. Нәтижесінде 25 мемлекеттік мекеме жоспардан тыс тексерілді. Соның 19-ында заңбұзушылықтар анықталған.

    - Ақжар ауданында төрт ауылдық округ әкім аппараты, Ақжар ауданы полиция бөлімі, Ақжар ауданының архивінде, Айыртау ауданы үш ауылдық округ әкімі аппараты ғимаратында, Есіл ауданы сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі, ветеринарлық станция, Явленканың №1 мектебі ғимаратында, Уәлиханов ауданы сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі, Ішкі саясат бөлімі, ауыл шаруашылығы бөлімі және М.Жұмабаев ауданы Полудинский, Чистовский ауылдық округтерінің әкім аппараттары, экономика және қаржы бөлімі ғимараттарында пандус болмады, - дейді Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің СҚО бойынша департаменті мамандары.

    Петропавлдағы СҚО бойынша Экология департаменті де талапқа сай болмады. Анықталған олқылықтарды жою мерзімін көрсете отырып, 19 мемлекеттік мекемеге ұйғарым шығарылды.

    Сондай-ақ 2 ұйым - СҚО бойынша экология департаменті және Явленканың №1 мектебі Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 83-бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

    Бұған дейін Павлодарда мүгедектердің тактильді жолақтары мен пандустары талапқа сай болмағанын жазған едік. 

    Тегтер:
    Петропавл Мүгедектігі бар Қоғам Солтүстік Қазақстан облысы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар