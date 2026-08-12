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    СҚО-да жарты жылда қанша бала дүниеге келді

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысында жарты жылда 2114 нәресте дүниеге келген. 

    СҚО-да жарты жылда қанша бала дүниеге келді
    Фото: ДСМ

    Ұлттық статистика бюросының СҚО бойынша департаментінің мәліметінше, дүниеге келгендердің 1075-і ұл бала және 1039-ы қыз бала.

    Бала туу көрсеткіші бойынша Ақжар, Уәлиханов және Шал ақын аудандары алда, ал Аққайың мен М.Жұмабаев аудандары артта келеді. 

    2026 жылғы қаңтар-маусымда 2943 адам қайтыс болды. Халықтың негізгі өлім себептеріне келер болсақ, қан айналымы жүйесінің ауруларынан тұрғындардың 19% қайтыс болған, екінші орында 18% жүйке жүйесінің аурулары және 14% тыныс алу органдарының аурулары келеді. Онкологиялық аурулар мен ас қорыту органдарының ауруларының да үлесі жоғары. Сондай-ақ дүниеден өткендердің 9,6% — жазатайым оқиғалардан, 6,5% — улану мен жарақаттанудан көз жұмған.

    Жарты жылдың ішінде өңірде 1300 неке тіркелді. Азаматтық хал актілерін тіркеу органдарының деректері бойынша 728 жұп ажырасып кеткен. 

    Қазіргі уақытта СҚО-да 512 мың адам тұрады. Оның ішінде 50,4% — қалалықтар.

    Бұған дейін Қазақстанда жол апатынан болатын өлім-жітім 7,8% төмендегенін жазған едік

    Демография Бала Денсаулық Солтүстік Қазақстан облысы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Ақерке Дәуренбекқызы
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