    22:02, 22 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    СҚО-да 750 мың тонналық қуаты бар жем комбинатының құрылысы аяқталуға жақын

    АСТАНА. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысына жұмысы аясында Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров негізгі агроөндірістік жобалардың жүзеге асырылу барысымен танысты, деп хабарлайды АШМ баспасөз қызметі.

    Фото: АШМ

    — Атап айтқанда, Ғабит Мүсірепов атындағы ауданда министр «Новоишимский мелькомбинат» серіктестігіне қарасты жем комбинатының құрылысының тыныс-тіршілігімен танысты. Кәсіпорын заманауи автоматтандырылған желілермен жабдықталған және жылына 750 мың тонна өнім шығаруға есептелген. Жобада сыйымдылығы 9 мың тонна элеватор, тазалау және орау цехтары, роботтандырылған қойма қарастырылған. Жобаның құны — 4,1 млрд теңге, — делінген хабарламада.

    Қазір негізгі жабдықтар монтаждан өтіп, іске қосу-қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Кәсіпорынды биылғы жылдың соңына дейін іске қосу жоспарланған.

    Фото: АШМ

    Жобаның жүзеге асуы өңірдің мал шаруашылығы кәсіпорындарын сапалы жеммен қамтамасыз етуге, импортқа тәуелділікті төмендетуге және жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді.

    Сонымен қатар, Айдарбек Сапаров «Буденное СК» серіктестігіндегі 1 200 бас ірі қара малға арналған сүт-тауарлық ферманың құрылысы барысымен танысты. Жобаның құны — 9,0 млрд теңге. Ферманың жобалық қуаты — жылына 10 мың тонна сүт өндіруге жоспарланған.

    Құрылыс жұмыстары іс жүзінде аяқталды. Биылғы жылдың соңына дейін голштин-фриз тұқымды 660 бас ірі қара мал жеткізу жоспарланған.

    Айта кетейік, биыл аталған облыста 14 сүт-тауарлы ферманың құрылысы үшін барлығы 13,2 млрд теңге қаржы бөлінді.

    Бұдан бұрын СҚО-да бұрын-соңды асфальт болмаған 51 елді мекенде жол салынғанын жазған едік.

    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
