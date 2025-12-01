СҚО-да ЖРВИ-мен ауырғандарды қосымша қабылдауға 55 орын дайын тұр
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысында ЖРВИ мен тұмауға қатысты эпидемиологиялық жағдай ушыққан жағдайда қосымша 55 орын ашылмақ.
СҚО Денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, медициналық мекемелерде ересектерге — 20, ал балаларға қосымша 35 инфекциялық орын дайын тұр.
Бүгінгі жағдай бойынша қазір өңірдің емдеу мекемелерінде 319 сырқат ем алып жатыр. Оның 54-і — ересектер, қалған 265-і — балалар. Ауырғандардың 87% — ЖРВИ диагнозы қойылған.
Тұмау жұқтырғандығы зертханалық жолмен расталған 29 науқасқа тиісті ем көрсетіліп жатыр. Олардың төртеуі — жүкті әйел болса, 24-і — бала.
— Тұмау, ЖРВИ жұқтырғандардың арасында жағдайы өте ауыр, жансақтау бөлімінде жатқандар жоқ, — деп жауап берді ведомство өкілдері.
Бұған дейін ШҚО-да 35 мыңға жуық оқушы қашықтан білім алып жатқанын жазған едік.
Өскеменде ЖРВИ жұқтырғандардың көбеюіне байланысты, ауруханалар шектеу шараларын енгізді.