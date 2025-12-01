KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:27, 01 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    СҚО-да ЖРВИ-мен ауырғандарды қосымша қабылдауға 55 орын дайын тұр

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысында ЖРВИ мен тұмауға қатысты эпидемиологиялық жағдай ушыққан жағдайда қосымша 55 орын ашылмақ. 

    СҚО-да ЖРВИ-мен ауырғандарды қосымша қабылдауға 55 орын дайын тұр
    Фото: ДСМ

    СҚО Денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, медициналық мекемелерде ересектерге — 20, ал балаларға қосымша 35 инфекциялық орын дайын тұр.

    Бүгінгі жағдай бойынша қазір өңірдің емдеу мекемелерінде 319 сырқат ем алып жатыр. Оның 54-і — ересектер, қалған 265-і — балалар. Ауырғандардың 87% — ЖРВИ диагнозы қойылған.

    Тұмау жұқтырғандығы зертханалық жолмен расталған 29 науқасқа тиісті ем көрсетіліп жатыр. Олардың төртеуі — жүкті әйел болса, 24-і — бала.

    — Тұмау, ЖРВИ жұқтырғандардың арасында жағдайы өте ауыр, жансақтау бөлімінде жатқандар жоқ, — деп жауап берді ведомство өкілдері.

    Бұған дейін ШҚО-да 35 мыңға жуық оқушы қашықтан білім алып жатқанын жазған едік.

    Өскеменде ЖРВИ жұқтырғандардың көбеюіне байланысты, ауруханалар шектеу шараларын енгізді.

    Тегтер:
    Медицина Тұмау Вирус ЖРВИ Денсаулық Солтүстік Қазақстан облысы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар