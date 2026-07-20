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    СҚО прокуратурасы заңсыз контенті бар 205 интернет-ресурсты бұғаттады

    АСТАНА. KAZINFORM — СҚО прокуратурасы ата-аналарды балалардың интернет қауіпсіздігіне мән беруге шақырды.

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    Фото: journal.eu

    Солтүстік Қазақстан облысының прокурорлары заңсыз контенті бар топтарды бұғаттады. Қадағалау органы әлеуметтік желілер мониторингі шеңберінде экстремистік, террористік сипаттағы ақпарат, жасөспірімдердің суицидін насихаттау және балаларға қатысты зорлық-зомбылық әрекеттері таратылған топтарды анықтады.

    — Мысалы, «POZOR PETRO» Telegram-арнасында кәмелетке толмағандардың ар-намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтіретін посттар, сондай-ақ сексуалдық сипаттағы бейнероликтер орналастырылды. «Кибернадзор» ақпараттық жүйесі арқылы қабылданған шаралармен аталған топтарға кіру бұғатталған. Жыл басынан бері облыс прокуратурасы заңсыз контенті бар 205 интернет-ресурсты бұғаттады, — делінген ведомство хабарламасында.

    Солтүстік Қазақстан облысының прокуратурасы ата-аналарды кәмелетке толмағандардың ақпараттық қауіпсіздігіне ерекше назар аударуға, олардың интернет-белсенділігіне қызығушылық танытуға және олар қарап отырған мазмұнды бақылауға шақырады.

    Ата-аналардың балаларына уақыт бөліп, интернетті қауіпсіз пайдалану туралы үнемі айтып отыруы, сондай-ақ олардың әлеуметтік желілер мен мессенджерлердегі белсенділігін бақылауы балаларды заңсыз әрекеттер мен зиянды контенттен қорғауға көмектеседі.

    Бұған дейін Алматы облысында интернет-алаяқтыққа қатысты 518 жалған хабарландыру бұғатталғаны айтылды.

    жасөспірім Аймақ Прокуратура Әлеуметтік желі Солтүстік Қазақстан облысы
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар