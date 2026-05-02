    Словакия Премьер-министрі наубайханада түнгі ауысым курьері болып жұмыс істеді

    АСТАНА. KAZINFORM – Словакия Республикасының премьер-министрі Роберт Фицо 1 мамыр күні түнгі ауысымда наубайханада курьер болып жұмыс істеді. Бұл туралы словакиялық Plus jeden den газеті хабарлады.

    Словакия Республикасының Премьер-министрі Роберт Фицо
    Премьер-министр 1 мамырға қараған түні «Банов» наубайханасынан өнім тасымалдаумен айналысты. Ол пайдалы іске үлес қосқанына қуанышты екенін айтып, нан өнімдерін Тренчин өңірі аумағында жеткізгенін атап өтті.

    – Егер бәрін таратып үлгерсек, менімен бірге жүретін жүргізушіге сәл жеңілірек болады, – деді Роберт Фицо ауысым басталар алдында.

    Оның айтуынша, мұндай еңбек – түнде немесе мереке күндері жұмыс істейтін адамдарға құрмет білдірудің бір тәсілі. Премьер-министрдің жұмысы таң атқанша жалғасқан.

    Сонымен қатар премьер-министр елдегі жұмыссыздық деңгейі Словакия тарихындағы ең төменгі көрсеткішке жеткенін айтты. Дегенмен республикада түнгі және артық жұмыс істеу кең таралғанын атап өтті.

    Оның мәліметінше, жұмыс күшінің шамамен 11%-ы түнгі уақытта еңбек етеді, бұл көрші елдермен салыстырғанда айтарлықтай жоғары көрсеткіш. Ол социал-демократиялық партия түнгі ауысымдағы еңбекке лайықты ақы төлеуді қолдайтынын жеткізді.

    Айта кетейік, бұған дейін Польшада 5 жылда жұмыссыздық деңгейі артып кеткенін жаздық.

    Жасұлан Бақытбекұлы
