18:11, 10 Наурыз 2026 | GMT +5
СІМ АҚШ-та есірткімен ұсталған Қазақстан азаматтарына қатысты түсінік берді
АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ерлан Жетібаев АҚШ-та ірі көлемде есірткімен ұсталған екі Қазақстан азаматына қатысты пікір айтты.
— АҚШ-тағы біздің дипломатиялық өкілдік адвокаттармен, олардың туыстарымен тұрақты байланыста. Осы орайда барлық қажет консулдық әрі құқықтық көмек беріліп жатыр. Тергеу амалдары жалғасады. Сондықтан өзге де ақпаратты жариялауға болмайды, — деді Ерлан Жетібаев министрліктегі баспасөз мәслихатында.
Айта кетейік, былтыр қазан айында АҚШ-та ірі көлемде кокаин тасымалдады деген күдікпен екі Қазақстан азаматы ұсталған еді.
