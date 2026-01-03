KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    21:50, 03 Қаңтар 2026 | GMT +5

    София Актаева семсерлесуден әлем кубогы кезеңінде күміс жүлдеге ие болды

    АСТАНА. KAZINFORM – Семсерлесуден Қазақстан құрамасының спортшысы Софья Актаева Фуджейрада (БАӘ) өтіп жатқан әлем кубогы кезеңінде күміс жүлдеге қол жеткізді. 

    София Актаева семсерлесуден әлем кубогы кезеңінде күміс жүлдеге ие болды
    Фото: ҰОК

    Ұлттық олимпиадалық комитеттің мәліметінше, спортшы рапирамен семсерлесу жарысында екінші орын алды.

    Актаева жартылай финалда Қытай спортшысы Ху Бейниді 15:8 есебімен жеңді.

    Ал финалда қазақстандық спортшы Ресей өкілі Стефания Часовниковамен кездесті. Нәтижесінде ресейлік семсерлесуші 15:11 есебімен жеңіске жетті.

    Осылайша, Софья Актаева Әлем кубогы кезеңін күміс жүлдемен аяқтады.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Аружан Сағындықова Үндістандағы турнирде топ жарғанын жазғанбыз. 

