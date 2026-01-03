16:58, 03 Қаңтар 2026 | GMT +5
Аружан Сағындықова Үндістандағы турнирде топ жарды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 21 жастағы Аружан Сағындықова жұптық сында Ахмедабад (Үндістан) ITF W15 турнирінің финалында ойнады.
Қазақстандық теннисші ресейлік Мария Головинамен бірге финалда доданың 1-ракеткалары, жапониялықтар Мана Кавамура – Хонока Кобаясимен чемпиондық атақты сарапқа салды.
Бірінші партияда қазақстандық-ресейлік жұп 6:3 есебімен басымдылық танытты. Аружан мен Мария екінші сетте есесін жібермеді - 6:2. Осылайша, Аружан Сағындықова жаңа жылдағы алғашқы титулына қол жеткізді.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Юлия Путинцеваның Брисбен турнирін жеңіспен бастағанын жазған едік.
