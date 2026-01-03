KZ
    Аружан Сағындықова Үндістандағы турнирде топ жарды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 21 жастағы Аружан Сағындықова жұптық сында Ахмедабад (Үндістан) ITF W15 турнирінің финалында ойнады.

    Фото: sports.kz

    Қазақстандық теннисші ресейлік Мария Головинамен бірге финалда доданың 1-ракеткалары, жапониялықтар Мана Кавамура – Хонока Кобаясимен чемпиондық атақты сарапқа салды.

    Бірінші партияда қазақстандық-ресейлік жұп 6:3 есебімен басымдылық танытты. Аружан мен Мария екінші сетте есесін жібермеді - 6:2. Осылайша, Аружан Сағындықова жаңа жылдағы алғашқы титулына қол жеткізді.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Юлия Путинцеваның Брисбен турнирін жеңіспен бастағанын жазған едік. 

