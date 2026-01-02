KZ
    16:33, 02 Қаңтар 2026

    Аружан Сағындықова Үндістандағы турнирдің финалында өнер көрсетеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 21 жастағы Аружан Сағындықова жұптық сында Ахмедабад (Үндістан) ITF W15 турнирінің финалына жолдама алды.

    Аружан Сагындыкова
    Фото: Sports.kz

    Жарыстың 2-ракеткасы болып тіркелген А.Сағындықова ресейлік Мария Головинамен бірге жартылай финалда үндістандықтар Иенси Дипакай Канабар - Ангел Пателмен шеберлік байқасты.

    Бірінші партияда Аружан мен Мария 6:4 есебімен басым түсті.

    Екінші сетте қарқынын үдете түсті - 6:1.

    Қазақстандық-ресейлік дуэттің финалдағы қарсыластары кейін анықталады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Аружан Сағындықованың Үндістандағы жарыстың жартылай финалына өткенін жазған едік

    Сондай-ақ Брисбен турнирінде Юлия Путинцеваның қарсыласы анықталды.

    Аружан Сағындықова
