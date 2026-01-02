16:33, 02 Қаңтар 2026 | GMT +5
Аружан Сағындықова Үндістандағы турнирдің финалында өнер көрсетеді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 21 жастағы Аружан Сағындықова жұптық сында Ахмедабад (Үндістан) ITF W15 турнирінің финалына жолдама алды.
Жарыстың 2-ракеткасы болып тіркелген А.Сағындықова ресейлік Мария Головинамен бірге жартылай финалда үндістандықтар Иенси Дипакай Канабар - Ангел Пателмен шеберлік байқасты.
Бірінші партияда Аружан мен Мария 6:4 есебімен басым түсті.
Екінші сетте қарқынын үдете түсті - 6:1.
Қазақстандық-ресейлік дуэттің финалдағы қарсыластары кейін анықталады.
