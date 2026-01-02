KZ
    10:26, 02 Қаңтар 2026

    Юлия Путинцева Брисбен турнирін жеңіспен бастады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 71-ракеткасы Юлия Путинцева Брисбен WTA 500 турнирі іріктеу сайысының финалына шықты.

    Путинцева
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші іріктеу сайысының жартылай финалында дүниежүзілік рейтингіде 119-орында тұрған аустралиялық Присцилла Хонмен кездесті. 

    Матч 6:4, 6:3 есебімен Путинцеваның пайдасына шешілді.

    Бір сағат 19 минутқа созылған бәсекеде қазақстандық теннисші 2 эйспен бірге 8 брейк-пойнттың бесеуін пайдаланды. Хон 3 эйс, 3 брейкпен (5 брейк-пойнт) көзге түсті.

    Ю.Путинцева іріктеу сайысының финалында келесі қарсыласын ұтса, негізгі жарысқа жолдама алады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Аружан Сағындықованың Үндістандағы жарыстың жартылай финалына өткенін жазған едік. 

    Сондай-ақ Брисбен турнирінде Юлия Путинцеваның қарсыласы анықталды.
     


