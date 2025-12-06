KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:55, 06 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Соккадан әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы 1/4 финалға шықты

    АСТАНА. KAZINFORM - Шағын футболдан Қазақстан құрамасы соккадан әлем чемпионаты 1/4 финалына шықты. 

    Соккадан әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы 1/4 финалға шықты
    Фото: soccafederation.com

    Отандастарымыз 1/8 финалда Румыниямен шеберлік байқасты. Негізгі кезең 1:1 есебімен тең аяқталды. Ел құрамасынан Фарзад Ескелді гол соқты. Буллиттен Қазақстан құрамасы 2:1 есебімен басым түсті.

    F тобында бақ сынаған отандастарымыз Франция (1:1) және Нидерландпен (2:2) тең ойнаса, Уругвайды (4:1) тізе бүктірді. Нәтижесінде өз тобында екінші орын алып, плей-офф сатысына жолдама алған еді.

    Сокка - шағын футболдың бір түрі. Айырмашылығы ойыншы саны мен алаңның көлеміне байланысты болады. Матч 20 минуттан екі таймға созылады. Әр командада 6 ойыншыдан қатысады.

    Айта кетсек, Қазақстан құрамасы 2023 жылы соккадан әлем чемпионатының жеңімпазы болды.

    Сондай-ақ отандастарымыз бұдан бұрын финалда 2022 жылы Бразилия (0:3), 2024 жылы Оманға (1:1, пенальтиден 0:1) жол берді.

    Соккадан әлем чемпионаты 2018 жылдан бері тұрақты түрде өткізіліп келеді. Қазірге дейін Германия, Ресей, Бразилия, Қазақстан, Оман құрамалары чемпион атанды. 

    Тегтер:
    әлем чемпионаты Спорт Қазақстан құрамасы
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
    Соңғы жаңалықтар