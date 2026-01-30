Солтүстік Қазақстанда құрылыс лицензияларын алу кезінде 50 адам әкімшілік жауапқа тартылды
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы тексеріспен көп жылдық кезең ішінде құрылыс-монтаж жұмыстарына лицензия беру кезінде өрескел бұзушылықтар анықталды. Бұл туралы Бас прокуратураның баспасөз қызметі хабарлады.
Рұқсаттардың едәуір бөлігі өтініш берушілердің міндетті біліктілік талаптарына нақты сәйкестігі болмаған кезде берілгені белгілі болды.
Көптеген ұйым үшін лицензияларды ресімдеу кезінде бірдей өндірістік базалардың мекенжайларын және бірдей растайтын құжаттарды пайдаланудың жаппай жағдайлары анықталды. Рұқсаттарды алғаннан кейін мұндай субъектілер белгіленген талаптарға сәйкес келмеді, бұл бақылаудың формалды сипатын көрсетеді.
Сондай-ақ кадрлық құрамды растау кезінде бұзушылықтар болған, лицензиялар білімі мен өтілі бойынша талаптарға сәйкес келмейтін инженерлік-техникалық қызметкерлердің сертификаттары негізінде берілген.
Прокурорлық қадағалау актісі бойынша 50 адам «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 464-бабы бойынша әкімшілік жауаптылыққа тартылды, бұзушылықтарды жою бойынша шаралар қабылданып жатыр.
Бұзушылықты жою мәселесі қадағалау органының бақылауына алынды.
Еске сала кетейік, бұған дейін Ақтау прокуратурасы үлестік құрылысқа қатысты мәлімдеме жасағанын жазған едік.