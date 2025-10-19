Солтүстік Кипр тұрғындары жаңа көшбасшысын таңдайды
АСТАНА. KAZINFORM – Жексенбі күні мойындалмаған Солтүстік Кипр Түрік Республикасының тұрғындары жаңа көшбасшысын және аралдағы қақтығысты реттеу бағытын айқындайды, деп хабарлайды ТАСС.
Аралдың солтүстігінде Түрік Кипр қауымдастығы көшбасшысының сайлауы 19 қазанда өтеді.
Президент сайлауына қазіргі түрік-кипр басшысы Эрсин Татар, оппозиция жетекшісі әрі Республикалық түрік партиясының (РТП) төрағасы Туфан Эрхюрман, сондай-ақ Кипр социалистік партиясының өкілі Осман Зорба мен тағы бес тәуелсіз кандидат қатысады.
Ресми түрде сегіз үміткер тіркелгенімен, басты тартыс Татар мен Эрхюрман арасында өрбімек. Қоғамдық сауалнама нәтижелері бойынша, екі үміткер де сайлаушылардың 40 пайыздан астамының қолдауына ие. Ал қалған қатысушылардың көрсеткіші 1 пайыздан төмен. Сондықтан олардың қай кандидатқа қосылатыны жалпы нәтижеға айтарлықтай әсер етпейді.
Сайлауда жеңіске жету үшін бірінші турда 50 пайыздан астам дауыс жинау қажет. Бұл көрсеткішке жету ықтималдығы төмен болғандықтан, қажет болса, екінші тур 26 қазанда өтеді.
Түрік-кипрліктер көшбасшысының алдағы бес жылға сайлануы Кипр мәселесін шешудің болашағына тікелей ықпал етеді. Негізгі екі үміткер бұл мәселе бойынша қарама-қарсы ұстанымда.
Түркия президенті Режеп Тайип Ердоғанның және Түркиядан Кипрге қоныс аударған отбасылардың қолдауына ие Эрсин Татар аралда екі бөлек мемлекетті мойындау идеясын жақтайды. Ал Туфан Эрхюрман БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің қарарларында көрсетілгендей, екі қауымдастықтан тұратын федерация құруды ұсынады.
Татар Кипрде екі бөлек халық – грек және түрік қауымдары өмір сүретінін атап өтсе, Эрхюрман «ортақ Кипрдің» идеясына сүйеніп, барлық тұрғындарды «кипрліктер» деп атайды.
Еске сала кетсек, биыл Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Грекия мен Кипрдегі жаңа елшілерді тағайындаған болатын.