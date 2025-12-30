Солтүстік Корея алыс қашықтыққа арналған қанатты зымырандарын ұшырды
АСТАНА. KAZINFORM — КХДР Орталық телеграф агенттігі (КОТА) Солтүстік Корея алыс қашықтыққа арналған қанатты зымырандарын ұшырғанын және Ким Чен Ын елдің батыс жағалауында өткен әскери жаттығуларға «зор қанағаттанушылық» сезімін білдіргенін жазды.
Дүйсенбі күні Солтүстік Корея Сары теңізде алыс қашықтыққа арналған стратегиялық қанатты зымырандарды ұшырғанын мәлімдеді. Кореяның Орталық телеграф агенттігі дерегінше, бұл сынақтың мақсаты — тиісті бөлімшелердің қарсы соққы жасауға дайындық деңгейін тексеру.
«Зымырандар белгіленген бағыт бойынша 10 199 секунд және 10 203 секунд ұшып, нысананы дәл көздеп тиді», делінген ресми хабарламада.
Сынақтар жексенбі күні өткізілген. Бұл КОТА Солтүстік Кореяның «алғашқы ядролық сүңгуір қайығының» дерлік толық аяқталған корпусын көрсететін суреттерді жариялағаннан кейін бірнеше күн өткен соң болды.
Жексенбідегі манёврлар Пхеньянның күш көрсету әрекеті ретінде де қарастырылып отыр. Бұл — 2026 жылдың басында өтуі тиіс билеуші Корея Еңбек партиясының съезі қарсаңындағы қадам болып отыр.
Аталған съезге айрықша назар аударылып отыр, себебі ол соңғы бес жылда алғаш рет өткізілмек. Сол жиында Ким Чен Ын партияластарының алдында сөйлеп, АҚШ-пен қарым-қатынастағы жаңа басымдықтарды жариялауы немесе Вашингтонның ядролық қарусыздандыру жөніндегі келіссөздерді қайта бастау туралы үндеулеріне жауап беруі мүмкін.
Корея Орталық телеграф агенттігі мемлекет басшысының елдің батыс жағалауында өткен жексенбідегі зымыран ұшыруларға байланысты «үлкен қанағаттанушылық» білдіргенін хабарлады.
Ким Чен Ын қару-жарақ жүйелерінің сенімділігін тексеру және олардың қуатын көрсету сыртқы қауіп-қатерлер жағдайында «өзін-өзі қорғау құқығын және әскери тежеуді жауапкершілікпен жүзеге асырудың бір көрінісі ғана» екенін атап өтті.
Еске сала кетсек, жуырда ғана КХДР алғашқы ядролық сүңгуір қайығының суреттерін жариялады. Одан кейін ел билігі зымыран мен снаряд өндірісін арттыратынын мәлімдеді.