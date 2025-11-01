Солтүстікте көктайғақ болып, біраз өңірді тұман басады — Қазгидромет
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК 1 қараша күнгі ауа райы болжамын жариялады.
Синоптиктердің болжауынша, ел аумағының басым бөлігіндегі ауа-райын солтүстік-батыс циклоны және онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктер қалыптастырады.
Осыған орай, солтүстікте, батыста қатты жаңбыр жауады. Оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында, күндіз оңтүстіктің таулы аймақтарында қатты жауын-шашын болады.
Республика бойынша тұман болып, жел күшейеді. Солтүстік-батыста түнде көктайғақ болады.
Астана қаласы, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Ақмола, Абай және Жетісу облыстарында аздаған жаңбыр жауады. Күндізгі уақытта Батыс Қазақстан, Атырау, Павлодар және Қарағанды облыстарында жауын-шашын болады.
Алматы, Шығыс Қазақстан және Жетісу облыстарының таулы аймақтарында қар аралас жаңбыр жауады.
Солтүстік Қазақстан және Маңғыстау облыстарында желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін жетеді.
Қызылорда және Ақтөбе облыстарында, кешке Батыс Қазақстан, Абай облысының оңтүстігі, таңертең Алматы және Жетісу облыстарының жекелеген аумақтарында тұман болады.
Алдағы аптадан бастап ел аумағында аяз, боран, көктайғақ болады.