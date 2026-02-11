Сомалиде «Аш-Шабаб» террористік ұйымының 14 содыры жойылды
АСТАНА. KAZINFORM — Сомали ұлттық армиясы жанындағы «Данаб» арнайы жасағы Джубаленд провинциясының төменгі Куббе ауданында әуе операциясын жүргізіп, «Аш-Шабаб» террористік ұйымының 14 содырын жойды, деп хабарлайды Анадолы.
Сомали Қорғаныс министрлігінің жазбаша мәлімдемесінде операция барысында төменгі Куббедегі ұйым мүшелері жиналған орынға соққы жасалғаны айтылды.
Операция нәтижесінде «Аш-Шабабтың» 14 содыры залалсыздандырылды. Азаматтық тұрғындар арасында құрбан болғандар тіркелмеген.
— Сомали ұлттық армиясы мен «Данаб» арнайы жасағы «Аш-Шабабқа» қарсы операцияларды табанды түрде жалғастырады. Мақсат — ел қауіпсіздігіне қауіп төндіретін элементтерді толық жою, — делінген әскердің мәлімдемесінде.
2006 жылы Сомалиде пайда болған «Аш-Шабаб» ұйымы ұзақ жылдар бойы Сомали үкіметіне және халықаралық бітімгерлік күштерге қарсы шабуылдар жасап келеді.
2022 жылдан бастап Сомали қауіпсіздік күштері халықаралық серіктестердің қолдауымен елдің орталық және оңтүстік аймақтарында бұл ұйымға қарсы ауқымды операциялар жүргізіп келеді.
Бұдан бұрын америкалық әскер Сомалиде «Аш-Шабаб» пен «Ислам мемлекетінің» (Қазақстанда тыйым салынған ұйым – ред.) жергілікті филиалына қарсы әуе шабуылдарын күшейткені белгілі болды.