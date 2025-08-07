KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:00, 07 Тамыз 2025 | GMT +5

    Сорбұлақтағы тікұшақ апаты: Су қоймасының 50 пайызы тексерілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Жоғалған тікұшақты іздеу барысында Сорбұлақ су қоймасының 50 пайызы тексерілді. Бұл туралы Үкімет үйінде өтіп жатқан баспасөз мәслихатында төтенше жағдайлар вице-министрі Кеген Тұрсынбаев айтты.

    ТЖМ
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — 25 шілдеде Қорғаныс министрлігінен Отырарда тікұшақ жоғалғаны туралы хабар алдық. Сол сәттен бастап, жедел іздестіру жұмыстарын бастадық. Берілген бағыт бойынша тікұшақтармен тексердік. Сорбұлақ су қоймасын қарадық. Қазғарыштан алған суреттерден қарағанда жанар-жағармайдың ба ізі болды. Сорбұлақ су қоймасына жақын жерден тікұшақтың бірнеше бөлшегін таптық. Содан бастап штаб құрылып, іздеу жұмыстары басталды, — деді ол БАҚ өкілдерінің сауалына орай.

    Вице-министр 10 күннен астам уақыт өтсе де, өкінішке қарай тікұшақ табылмай жатқанын айтады. 

    — Сорбұлақтың 50 пайыздайын тексердік. Барлық іздестіру жұмысы Қорғаныс министрлігінің басшылығымен өтіп жатыр. Біз күш-құралдарымызды бердік. Қазір таң атқаннан күн батқанға дейін іздеу жұмыстары жүргізілуде. Сорбұлақ суының тереңдігі 5-тен 25 метрге дейін жетеді. Асты батпақ. Тіпті 1 метр тереңдік көрінбейді, лай, — деді Кеген Тұрсынбаев.

    Айта кетейік, 25 шілдеде Алматы облысында жоспарлы ұшу барысында Қарулы күштері Әуе қорғанысы күштерінің EC-145 тікұшағы радардан жоғалып кеткен

    Бір күннен кейін жоғалған тікұшақтың бөлшектері табылғаны белгілі болды. 

    Тегтер:
    ҚР Қорғаныс министрлігі Су қоймасы Тікұшақ Төтенше оқиғалар, апаттар ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар