Сот Оңтүстік Кореяның экс-президентінің әйеліне сыбайлас жемқорлық ісі бойынша үкім шығарады
АСТАНА. KAZINFORM – Сәрсенбіде сот Оңтүстік Кореяның бұрынғы бірінші ханымы, биліктен қуылған экс-президент Юн Сок Ельдің әйелі Ким Гён Хиге қатысты үкімді жариялайды. Ол сыбайлас жемқорлық пен пара алғаны үшін айыпталып отыр. Бұл бұрынғы бірінші ханымға қарсы үш қылмыстық сот процесінің біріншісі, деп хабарлайды Yonhap ақпарат агенттігі.
Сеул орталық аудандық сотында үкімді жариялау жергілікті уақыт бойынша сағат 14:10-ға жоспарланған. Сот отырысы тікелей эфирде көрсетіледі.
Егер Ким Гён Хи кінәлі деп танылса, ерлі-зайыптылар тарихта сотталған алғашқы президенттік жұп болады. Юн Сок Ёль 2024 жылы әскери жағдай енгізуге әрекеттенгені үшін бес жылға бас бостандығынан айырылу жазасын өтеп жатыр. Оған сонымен қатар бүлік ұйымдастыру сияқты қосымша айып тағылды.
Прокурор Мин Чун Ки Кимді 15 жылға бас бостандығынан айыруды сұрап отыр. Айыптауларға акциялармен айла-шарғылар жасауға қатысу және Бірлестік шіркеуінен қымбат сыйлықтар алу кіреді.
Тергеу нұсқасы бойынша, Ким Гён Хи оңтүстіккореялық BMW дилерінің бұрынғы басшысы Deutsch Motors компаниясымен және оның сенімді адамымен компания акцияларының бағамына айла-шарғы жасау үшін сөз байласқан. 2010 жылдан 2012 жылға дейін олар 810 млн вон (565 мың АҚШ доллары) көлемінде заңсыз пайда тапқан.
Бұрынғы бірінші ханым шаманмен сөз байласты деп те айыпталды: 2022 жылы ол Бірлестік шіркеуі өкілінен 80 млн вонға бағалы сыйлықтар алған және бизнес үшін көмек сұраған деп шамаланып отыр.
Тамыз айынан бері қамауда https://kaz.inform.kz/news/ontustk-koreya-soti-eks-brnsh-hanimdi-kamauga-aluga-sanktsiya-berd-97a7b5/ отырған Ким Гён Хи барлық айыптауды жоққа шығарып отыр.
Сол күні сот Бірлестік шіркеуімен пара алу ісі бойынша байланысты басқа да айыпталушыларға үкім шығарады. Олардың арасында бұрынғы президенттің әйеліне қымбат сыйлықтар берді деп айыпталған шіркеудің бұрынғы қызметкері де бар.
Сондай-ақ «Халық күші» оппозициялық партиясының депутаты Квон Сон Донгқа да үкім шығарылады. Ол шіркеуден 100 млн вон заңсыз қаржыландыру алды деп айыпталып отыр.
Бұрынғы бірінші ханымды Бірлестік шіркеуі мүшелерін «Халық күші» партиясына жаппай тарту үшін және мемлекеттік лауазымдарға айырбас ретінде қымбат сыйлықтар алғаны үшін тағы екі сот процесі күтіп отыр.
Бұған дейін Оңтүстік Кореяның бұрынғы премьер-министрі 23 жылға сотталғанын жаздық.