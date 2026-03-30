Сотталған өзбекстандықтар енді түрмеде шет тілдері мен IT мамандықтарды меңгереді
ТАШКЕНТ. KAZINFORM – Өзбекстан түрмелерінде жазасын өтеп жатқан жастар енді заманауи мамандықтар мен шет тілдерін меңгереді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Ташкенттегі меншікті тілшісі.
Тиісті жарлыққа президент Шавкат Мирзиёев қол қойды. Құжатқа сәйкес, биыл 1 маусымынан Ташкент, Науаи және Қашқадария облыстарындағы түзету мекемелерінде жастарды оқыту басталады. 2027 жылдың 1 наурызынан бастап бұл бағдарлама елдің басқа аймақтарында орналасқан түрмелерге енгізіледі.
Жоба “Иккинчи имкон” (“Екінші мүмкіндік”) бастамасы аясында іске асады. Сотталғандар 8-12 ай аралығынжа ағылшын, қытай, орыс тілдерін меңгеріп, заманауи мамандықтарды игереді.
Оқуды аяқтағандарға сертификат табысталады. Курстарға ауырлығы орташа қылмыс жасаған жастар іріктеліп алынады.
Қоса кетсек, былтыр Өзбекстанда жеңгетайлықпен айналысқан 2 мыңнан астам адам жазаланды.
Еске салайық, былтыр Өзбекстанда жемқорлыққа барған 252 әкімдік қызметкері қылмыстық жауапқа тартылды.
Мұнымен бірге, 2025 жылы Өзбекстанда 5 мыңнан астам сыбайлас жемқорлық қылмысы тіркелді.
Сонымен қатар 2026 жылдың алғашқы екі айында Өзбекстанның құқық қорғау органдары 8 зертхананы анықтап, 375 келі есірткі тәркіледі.