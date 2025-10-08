KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:47, 08 Қазан 2025 | GMT +5

    Сотталғандардың қоғамдық жұмыс істеу қағидаларына өзгеріс енгізілді

    АСТАНА. KAZINFORM – Ішкі істер министрі 2025 жылғы 30 қыркүйектегі бұйрығымен пробация қызметінің қызметін ұйымдастыру және сотталған азаматтардың қоғамдық жұмысты істеуін ұйымдастыру қағидаларына өзгерістер енгізді.

    сотталғандар, қоғамдық жұмыс
    Фото: t.me/prg_jur

    Жаңа өзгерістерге сәйкес, сот үкімін немесе қаулысын алған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде жергілікті әкімдік:

    - сотталған адамның тұрғылықты жері бойынша қоғамға пайдалы жұмыс түрін айқындайды;

    - қоғамдық жұмысты ұйымдастыру туралы өкім шығарады;

    - пробация қызметіне үкімнің немесе сот қаулысының алынғаны туралы және қоғамдық жұмысты ұйымдастыру жөніндегі өкімді жолдайды.

    Сондай-ақ әкімдік:

    - сотталған адамды арнайы киіммен (жилет) сондай-ақ қоғамдық жұмысты істеуге қажетті құрал-жабдық, өзге де керек-жарақпен қамтамасыз етеді;

    - пробация қызметіне атқарылған уақыт есебінің табелін, істелген жұмыс актісін және сотталған адамның тәртібі туралы ақпарат жолдайды;

    - сотталған адамның қоғамдық жұмысты істеуден жалтару фактісі туралы пробация қызметін хабардар етеді.

    Айта кетерлігі, сотқа дейінгі пробация күдіктілер мен айыпталушыларға қатысты ерікті негізде қолданылады. Оған кімдер жатады:

    - кәмелетке толмағандар;

    - мүгедектігі бар азаматтар;

    әйелдер:

    – 58 жас және одан асқандар;

    – жүктілер;

    – үш жасқа дейінгі бала тәрбиелеп отырғандар;

    ерлер:

    – 63 жас және одан асқан;

    – үш жасқа дейінгі баланы жалғыз тәрбиелеп отырғандар.

    Құжат 2025 жылғы 14 қазаннан бастап күшіне енеді. 

    Еске сала кетейік, былтыр елімізде қоғамдық жұмыстан жалтарғандарға қатысты заң талабы күшейтілді. 

    Тегтер:
    Әкімдік Сот ҚР ІІМ Қоғам
    Дәулет Ізтілеу
    Дәулет Ізтілеу
    Автор
    Соңғы жаңалықтар