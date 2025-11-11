KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:21, 11 Қараша 2025 | GMT +5

    Созылмалы аурулары бар науқастарға мемлекеттің барлық кепілдігі толықтай сақталады — Мұратов

    АСТАНА. KAZINFORM — Денсаулық сақтау вице-министрі Тимур Мұратов пациенттерді тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесін түсіндірді. 

    Тимур Мұратов
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Оның айтуынша, республикалық бюджет есебінен амбулаторлық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді қаржыландыру жыл сайын артып отырды және 2020-2025 жылдары аралығында 48 пайызға ұлғайып, 115 млрд теңгеден 262 млрд теңгеге жетті.

    — Осы жылдың 9 айында 3 млн пациент 219,7 млрд теңге сомасына тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілді. Халықты дәрі-дәрмекпен үздіксіз қамтамасыз ету және медициналық мекемелердің қоймаларын қормен дер уақытында толықтыру үшін Бірыңғай дистрибьютер 21 млрд теңге сомаға азаймайтын қор құрды, — деді ол Үкімет отырысынан кейінгі брифингте.

    Сонымен қатар ол амбулаторлық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету тізбесіне енгізілген өзгерістерге қатысты түсініктеме берді.

    — Амбулаторлық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету тізбесіне қатысты айтар болсам, қаржыландыру көзі ғана өзгеріске ұшырады. Бұл ретте созылмалық аурулардың бір бөлігі ТМККК-ден МӘМС-ке ауыстырылғанына қарамастан мемлекеттің барлық кепілдігі толықтай сақталады, қаржыландыру көлемі өзгермейді. Қант диабеті, құздама артриті, ДЦП және өзге де созылмалы аурулары бар науқастар қажетті дәрі-дәрмекті толық көлемде ала береді, — деді Тимур Мұратов.

    Бұған дейін Денсаулық сақтау министрлігі әлеуметтік мәні бар аурулар тізбесіне өзгерістер енгізгенін жазған едік.

    Тегтер:
    Науқас Дәрі-дәрмек Баға Қант диабеті ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Міндетті медициналық сақтандыру
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар